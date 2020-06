Sag om nordjysk udestue ender i Folketinget

ALS:Sagen om Finn og Hanne Wellers 16 kvadratmeter store udestue, som de gerne vil bygge til deres lille andelsbolig i Als i Mariagerfjord Kommune, rejses nu i Folketinget.

Det nordjyske folketingsmedlem Anne Honoré Østergaard (V) har stillet et skriftligt spørgsmål til boligminister Kaare Dybvad (S):

”Mener ministeren, at det er rimeligt, at andelshavere i praksis mødes med krav om godkendelse fra certificeret brandrådgiver ved udbygningen af ejendomme på under 600 kvadratmeter, og vil ministeren tage initiativ til, at gældende regler og/eller praksis ændres, således at udbygningen af ejendomme på mindre end 600 kvadratmeter kan foretages uden godkendelse fra certificeret brandrådgiver, selvom en bolig evt. står under fælles matrikelnummer med andre ejendomme?”

I sit spørgsmål i til boligministeren henviser Anne Honoré Østergaard til artiklen, der har været bragt i NORDJYSKE Medier.

Hanne og Finn Weller bor i en andelsboligforening på Teglvænget i Als. Her er 15 boliger fordelt på syv dobbelthuse og et enkelthus. Seks af andelsboligerne har allerede udestuer, som kommunens byggemyndigheder har godkendt uden særlige krav om brandattest.

Men i mellemtiden er bygningsreglementet blevet ændret. Nu skal ejendomme på over 600 kvadratmeter have brandattest, hvis der bygges til. Boligen på Teglvænget er ganske vist kun 90 kvadratmeter. Men alle 15 andelsboliger står under samme matrikelnummer, og derfor betragtes de som én stor ejendom.

Ægteparret Weller har fået et tilbud fra en brandrådgiver, og prisen lyder på over 13.000 kroner plus moms.