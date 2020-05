Scooterbrand i skur ved rækkehus

SKELUND:Nordjyllands Beredskab blev søndag aften alarmeret til en brand i et skur ved et rækkehus i Skelund.

Her var der gået ild i en scooter, men da beredskabet nåede frem, var det lykkedes for beboerne i huset at få slukket ilden.

- De havde fået kørt scooteren ud af skuret og slået ilden ned. Der var ikke så meget for os at gøre, da det kom til stykket, så det var fint gjort af dem, konstaterer indsatsleder Thomas Sørensen fra Nordjyllands Beredskab.

Den brændende scooter efterlod ingen skader på skuret eller rækkehus - ud over en lugt af røg, som en udluftning kan klare.