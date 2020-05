Scooterkører truede ældre kvinde - politiet søger vidner

- Jeg slår dig ihjel!

Om det præcis var sådan, ordene faldt, fortaber sig lidt i det uvisse, men meningen var ikke til at tage fejl af, da et par unge scooter-bøller i Hadsund tirsdag 21. april om eftermiddagen hidsede sig gevaldigt op overfor en 65-årige kvindelig kunde i den lokale Rema 1000-butik.

Kvinden havde forinden dristet sig til at påtale, at de to unge mænd larmede vel rigeligt på deres motoriserede køretøjer, og det fik specielt den ene af de unge mænd til ”at tænde af”.

- Han kom helt hen til kvinden, opførte sig særdeles truende og kom med nogle ret grove trusler, opsummerer politiassistent Ove Spanggaard, Lokalpoliti Himmerland.

Netop fordi truslerne var af så alvorlig karakter, er politiet stærkt interesseret i at høre fra eventuelle vidner til optrinnet, som helt præcist udspillede sig tirsdag 21. april kl. 14.35.

Episoden fandt sted tæt på cykelstativet ved indgangen til Rema 1000 i Hadsund, og det var specielt den ene af de to scooter-kørere - ham, der kørte på en hvid scooter - der opførte sig truende.

Kammeraten, som kørte på en mørk scooter, holdt sig lidt mere diskret i baggrunden, men også ham er politiet stærkt interesseret i at få en alvorssnak med.

- Vi har på forhånd en ganske god fornemmelse af, hvem de to scooterkørere er, men derfor vil vi nu alligevel gerne høre fra Rema 1000-kunder, som måske har overværet optrinnet, appellerer politiassistent Ove Spanggaard.

Han kan kontaktes direkte på tlf. 40425850, men vidner til episoden i Hadsund er også velkomne til bare at ringe 114.