Se billederne: Ældrefest i Hadsund for fyrretyvende år

HADSUND: Traditionen tro var der både kaffe, kringle og gibbernakker, da den fyrretyvende udgave af ældrefesten i Hadsund løb af stablen i Hadsund Hallerne søndag eftermiddag.

Hadsund Skoleorkester blæste gang i festen, inden det var tid til amerikansk lotteri.

Arrangørerne i Lions Club Hadsund måtte dog sande, at fremmødet blev det hidtil laveste. 148 ældre fra Hadsund og omegn var trukket i festtøjet.

- Der har været en stor opbakning til festen gennem mange år, og vi har i mange år været over 300 deltagere, men nu begynder det at falde, fortæller præsident i Lions Club Hadsund, Jørn Knudsen, der peger på et større udbud af ældreaktiviteter som årsagen.

Lokale Bent Hoe sørgede for hyggemusik til kaffen, inden Bo "Young" Hansen satte gang i dansegulvet med danske hits.