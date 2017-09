Se billederne: Lastbiler besøgte folkeskole

HOBRO: Det er ikke hverdagskost, at fem velvoksne lastbiler indtager pladsen foran Bymarkskolen i Hobro. Men onsdag lagde Lastbilkaravanen vejen forbi for at klæde skolens yngste elever på til at begå sig i trafikken.

Der var især fokus på, hvordan man gebærder sig i forhold til den tunge trafik på vejene, og eleverne fik blandt andet mulighed for at kravle op i førerhuset og få en snak med en lastbilchauffør.

Samtidig kunne de se, hvor svære de er at få øje på, når de holder på siden af en lastbil.

8-årige Emil Engberg Christensen fra 2.B var overrasket over, hvor langt klassekammeraterne skulle gå tilbage, før han kunne se dem i sidespejlet på højreside.

Derfor vil han være mere forsigtig, næste gang han møder en lastbil i et vejkryds.

- Jeg vil holde mig længere bag ved, så han kan se mig i sidespejlene, siger han.

Og klassekammeraten Astrid Søndergaard Laudal er endnu mere specifik.

- Jeg vil være to meter tilbage, så chaufføren kan få øje på mig, siger hun.