Se billederne: Familier på udflugt for at se vågehvalen i Hobro

HOBRO: Det kunne være fristende at spørge sig selv, om vågehvalen, som ligger i havnebassinet i Hobro og plasker rundt, er en større attraktion end julemænd og juletræstændinger i de her dage.

Lørdag formiddag var havnekajen i hvert fald sort af mennesker, som skulle forbi for ved selvsyn at få et glimt af den sjældne gæst, som tirsdag svømmede fra Mariager Fjords udmunding og ind i havnebassinet i Hobro.

Indtil nu er folk med forstand på vilde dyr enige om, at hvalen formentlig er døende - ellers havde den nok søgt mod havet igen. Men indtil videre holder det store dyr altså stand i havnebassinet. Til stor fornøjelse for det fremmødte publikum.