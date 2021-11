Se video: Knopsvane gik på strøgtur i Hobros gågade

En stor, stolt og flot knopsvane snuppede sig sent torsdag eftermiddag en strøgtur i Hobros gågade.

Hvordan den var kommet så meget på afveje, vides ikke. Maria Jensen, medarbejder i cafeen Kaffebørsen på Store Torv opdagede svanen.

- Pludselig stod den uden for vores vindue. Jeg sagde til min chef, at vi da måtte hjælpe den, og så ringede jeg til Dyrenes Beskyttelse. De kunne ikke rigtig gøre noget, men opfordrede mig til at genne svanen tilbage til Vesterfjord, fortæller Marie Jensen.

Mellem Hobros butiksstrøg, Adelgade, og Vesterfjord ligger masser af bygninger, så der var ingen lige vej for svanen.

Sammen med et par andre borgere satte Maria Jensen gang i redningsforsøget.

Svanen virkede tydeligt utryg, men var næppe i stand til at lette i det snævre byrum med tøjstativer og lysende forretningsruder på alle sider.

I stedet hvæsede den arrigt af forskrækkede forbipasserende, når de kom lidt for tæt på.

Med Maria Jensen i spidsen lykkedes det langsomt at presse svanen til bunden af gågaden forbi Superbrugsen, gennem et indhegnet område med vejarbejde til torvet ved Sparekassen Vendsyssel.

Strategien var at få den hvide skønhed ad Jernbanegade mod enten Vesterfjord eller Onsild å.

Det var lettere planlagt en udført. Da svanefølget endelig nåede hen ad Jernbanegade og både folk og fugl kunne øjne å og fjord i aftenskumringen, tog svanen en forkert drejning.

Den blokerede trafikken på Jernbanegade i fem-ti minutter, forvildede sig ind i en indhegning med vejarbejde for at ende i en blindgyde ved etageboligerne i Fortunaparken.

Men så vendte lykken. Svanen samarbejdede modstræbende og hvæsede under det konstante pres fra hjælpegruppen. Efter cirka 45 minutters byvandring nåede den til Onsild Å.

Ved Fortunaparken fører nogle trapper ned til åen. Med meget lidt ynde hoppede svanen mod vandet, gled yndefuldt ud i åen og sejlede væk til aftenmørket