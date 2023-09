Stor ballon sendt til vejrs: Så højt bliver omdiskuteret hus

Fyldt med 60 procent helium og 40 procent atmosfærisk luft steg en fuldvoksen, orange ballon torsdag formiddag til vejrs over Jernbanegade i Hobro.

Bag luftfærden stod en borgergruppe, som indædt kæmper imod, at Mariagerfjord Kommune tillader et boligbyggeri i 15 etager på Jernbanegade 15.

- Vi vil gerne demonstrere, hvor højt 15 etager og 48 meter virker her i Jernbanegade, fortæller Helle Mathiassen, der er med i borgergruppen.

Ballonaktionen tiltrak en del opmærksomhed, ikke mindst fra beboere i det nye lejlighedskompleks i Jernbanegade 12. Det er bygget i fire etager og ligger tæt på det påtænkte højhus.

Ballonen hænger 48 meter over Jernbanegade. Højhuset skal opføres, hvor Klockhuset helt til højre i billedet ligger. Foto: Henrik Bo

Ballonen, der nu hænger over Jernbanegade, måler 2,44 meter i diameter. En pæn stor bold, der dog syner ret lille nede fra gadeplan. Set lidt på afstand giver den svævende, orange markering en god fornemmelse af, hvad 48 meter er i forhold til omkringliggende bygninger.

Den højravende markering holdes fast af en flagline, der er spændt fast i toppen af en gittermast, så vandaler ikke kan komme til at klippe snoren over.

Se videoen af ballonen over Jernbanegade her:

Helle Mathiassen siger, at borgergruppen ønsker, at Mariagerfjord Kommune afholder en borgerkonference om både det konkrete højhusbyggeri og mere generelt om byudviklingen i Hobro.

- Så vi kan få en kvalificeret og nuanceret debat, siger Helle Mathiassen.

Helle Mathiassen fra borgergruppen i Jernbanegade. Foto: Henrik Bo

Hun fortæller, at hun har spurgt Mariagerfjord Kommune, om man ville bidrage til finansieringen af visualiseringen.

- Det ønskede man ikke. Det koster os knap 7000 kroner at sætte ballonen op, og pengene er betalt af to private sponsorer, siger hun.

Den private visualisering kan opleves de kommende fem til syv dage. Så længe forventer man, der går, inden luften går af ballonen, og den dratter ned.

Borgere fulgte ballonens opstigning. Foto: Henrik Bo

Borgergruppen havde på forhånd kontaktet politiet omkring ballonopsætningen.

- Vi fik at vide, at så længe den står på privat grund, må vi gerne sætte den op.

Plint og tårn

Lokalplanforslaget, der skal tillade det omdiskuterede byggeri, er netop sendt i offentlig høring i otte uger.

Planforslaget baner vej for, at den engang så smukke funkisbygning, Klochhuset, som er voldsomt forfalden og ubeboet, kan jævnes med jorden.

Det giver mulighed for, at bygherre Bent Dahl, Hobro, kan opføre et boligbyggeri i op til 15 etager med en højde på 48 meter.

Bebyggelsen består af to dele, plinten og tårnet. Plinten er en aflang bebyggelse i fire etager, og ovenpå plinten står tårnet i yderligere 11 etager.

Sådan kan et nyt boligbyggeri i 15 etager på Klochhusgrunden, Jernbanegade 15 i Hobro, komme til at se ud. Visualisering: Arkitektfirmaet Bjørk og Maigaard

Sidste år gennemførte Mariagerfjord Kommune en foroffentlighedsfase, hvor bølgerne for og imod et nyt byggeri på Klochhusgrunden gik højt, blandt andet på et velbesøgt møde i loungen på stadion i Hobro.