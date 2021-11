Se video: Spækhugger er stadig i live

ALS:Fredag eftermiddag er spækhuggeren, der ligger ud for kysten ved Haslevgaarde Strand stadig ikke svømmet til havs.

Som man kan se på fotograf Hans Ravns billeder og video, så er den stadig i live, og med aftenens højvande kan der være et håb om, at den får så meget vand at røre sig i, at den kan komme væk fra det lave vand ved kysten.

Den blev opdaget af beboere i sommerhusene torsdag morgen, hvor rygfinnen stak op af vandet, men siden da er den blevet liggende. Om den er syg eller skadet, eller om den er kommet for langt ind, mens den har jagtet fx en sæl, vides ikke.

Fredag aften klokken 20.30 kulminerer et højvande, der er hvalens bedste bud på at komme fri, hvis ellers den er frisk.