Sender stor tak til ukendte "kunstnere": - Trist toiletbygning trængte faktisk til det

HOBRO:Langt de fleste ville nok ærgre sig halvt ihjel over at se deres nyrenoverede bygning blive smurt ind i graffiti.

Men ikke folkene bag Ambufesten, Hobros store byfest. Her kvitterer man derimod for den slags kunstneriske udfoldelser med et stort og rungende tak.

- Ambufesten vil gerne sige TAK til den/de kreative mennesker, som har malet graffiti på vores helt nyrenoverede toiletbygning. Ambufesten støtter kunsten, kreative mennesker, frivilligheden og kærligheden ved at give til andre - så jeres initiativ er helt i vores ånd, skriver Ambufestens komité i et opslag på Facebook.

Toiletbygningen, som blev opført i 1987 og for nylig blev renoveret med hjælp fra lokale håndværkere, frivillige og Sparekassen Danmark, har - skriver komitéen - længe set trist ud. Faktisk kunne bygningen netop trænge til noget fed graffitikunst, der fortalte historien om Danmarks ældste og største byfest.

Og derfor er opfordringen klar: Kom tilbage og gør det færdigt.

- Vi havde nok håbet på, at I ikke bare havde sat jeres signatur (tags) men det var sikkert bare starten, og så vender I tilbage, og giver byen og Ambufesten det vildeste kunstværk, som vi og vores 20.000 gæster kan beundre, skrives der i facebookopslaget.

Faktisk vil Ambufestens komité gå så langt som til at finde lidt penge til endnu mere graffitimaling - for nok er pengene få i foreningen, der hvert år deler overskuddet fra byfesten ud til andre foreninger og velgørenhed, men man skal også bakke op om de gode initiativer, mener komitéen.

- Mange andre havde sikkert valgt at bruge de 10.000 kroner, det koster at få renset og malet dørene påny, måske også opsat overvågning og købt sig til vagter. Men vi mener faktisk, at vi tror på det bedste i jer, og hvis I kan male graffiti, så lad os få skabt et fantastisk kunstværk sammen - bliv en del af Ambufesten, skriver komitéen.

Også et andet sted i Hobro har "kunstnere" været på spil, nemlig i Bies Have bag byens traditionsrige bryggeri. Her er det havens gamle ishus, som også netop er blevet malet, der har fået lidt ekstra pynt.