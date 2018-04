Seniorer melder klar til sommersvømning

HOBRO: Det sker med stil og kaffe, når Seniorsvømmerne i Hobro afslutter forårssæsonen. Det er dog ikke ensbetydende med, at foreningen går på sommerferie. Tværtimod tager man fat på sommersvømning i Hobro Idrætscenter to gange om ugen, onsdag fra kl. 11-12 og fredag fra kl. 12.15-15.15. Sommersvømning strækker sig over seks gange - den begynder onsdag 2. maj og slutter fredag 8. juni. Tilbuddet er for alle interesserede, så nu er chancen der, hvis man har lyst til at forberede sig på den søde sommertid med strandbesøg og lækkert vand. - Og så er det jo altid dejligt at få en gang god motion og en tur i sauna med hyggelige svømmekammerater, konstaterer foreningens Karin Nyvang. Man kan møde op på den dag, man gerne vil svømme, men der er også mulighed for forhåndstilmelding hos kasserer Marianne Enemark på telefon 51842994.