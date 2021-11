Serie 6 er død: Tvangsoprykket bundprop frygter endnu større prygl

VEDDUM:De er på papiret et af Nordjyllands absolut dårligste fodboldhold. Nul point og en målscore på 4-26 gav en klar sidsteplads i deres Serie 6-pulje. Altså i en fodboldrække, der nok mere er kendt for tredje halvleg og spillertrøjer, der ufrivilligt bliver forvandlet til croptops, når de glider ned over hovedet på knap så toptunede spillere, end tekniske finesser, høje kondital og flotte mål.

Alligevel har Veddum IF kunnet slutte efteråret med oprykningsfest - ligesom alle de øvrige knap 100 nordjyske Serie 6-hold kunne, da sidste runde blev fløjtet af i sidste weekend.

Når foråret bliver fløjtet i gang er Serie 5 nemlig laveste niveau i serie-rækkerne.

I Veddum er begejstringen for oprykningen dog til at overse.

- Vi har allerede prøvet at tabe 6-0, 8-0 og 10-0 i år. Så vi frygter da lidt, at vi godt kan få nogle ordentlige lussinger, når vi også kommer til at møde hold fra den nuværende Serie 5. Det er der blevet snakket en del om i omklædningsrummet på det seneste, siger Mikki Arnskov, der er holdleder for Veddums Serie 6-mandskab.

Han frygter, at sammenlægningen af rækkerne kan gøre det sværere at holde det humør, man trods alt har bevaret gennem hele sæsonen oppe. Det kan gøre jobbet som holdleder endnu mere besværligt.

- Hvis vi begynder at få endnu større klø, er der måske nogle, der vil have knap så meget lyst til at komme med ud at spille, siger holdlederen, der i forvejen lægger mange kræfter i at få samlet hold, når der er kamp i weekenden.

- Vi har omkring 50 spillere, vi kan bruge i forhold til DBU-reglerne. Der sker jævnligt, at jeg skal have fat i alle, før det lykkedes at samle nok til at stille hold, fortæller han.

Serie 6 forsvinder I foråret 2022 bliver Serie 4, 5 og 6 samlet i Serie 4 og 5 I DBU Jylland bliver Serie 4 udvidet fra 288 hold til 384 Serie 5 kommer til at tælle omkring 500 hold - alt efter tilmeldinger - For at sikre jævnbyrdighed bliver puljerne delt over i to på baggrund af resultaterne i de fem første kampe I efteråret 2021 var der 288 hold i Serie 5 og 320 i Serie 6 VIS MERE

Mens det måske kan trøste lidt, at de bedste hold fra den nuværende Serie 5, bliver hevet op i Serie 4, peger Mikki Arnskov på én lykkepille, der kan gøre alle andre resultater - lussinger eller ej - ligegyldige: En sejr over de evige lokalrivaler.

- Hvis vi bare kan slå Skelund. Det er de kampe, der betyder mest i løbet af sæsonen. Det er desværre heller ikke lykkedes så godt de sidste to-tre gange erkender han.

Derfor bliver serie 6 nedlagt "Den jyske serieturnering på herresiden har gennem en årrække oplevet støt dalende deltagerantal. Der er løbende blevet foretaget enkelte mindre justeringer for at afhjælpe de udfordringer, der er opstået i kølvandet på det lavere holdantal, men en egentlig strukturændring er det ikke blevet til," skriver DBU Jylland på sin hjemmeside. - Der har været en ubalance mellem rækkerne, og specielt i Jyllandsserien samt Serie 5 og 6 var der brug for at afstemme virkeligheden med antallet af hold, siger DBU Jyllands turneringschef, Ole Frandsen på dbujylland.dk. VIS MERE

En ting er dog sikker: selvom det fremover hedder Serie 5, bliver der ikke skruet op for træningsintensiteten i Veddum.

- Vi spiller for hyggens skyld. Ikke for at rykke op eller noget i den stil. Derfor laver vi ikke om på noget, fastslår Mikki Arnskov, der trods frygten for endnu større prygl godt kan se idéen i, at rækkerne nu bliver slået sammen.

- Jeg ved ikke, om det vil gøre en forskel her i lokalområdet, men der bliver jo færre og færre hold, så derfor giver det selvfølgelig også mening ikke at have helt så mange rækker. Og der er ikke noget mere træls end når en modstander melder afbud, når man selv har fået skrabt et hold sammen.