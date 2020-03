Serie af brande i nat: Politiet søger vidner

HADSUND:Fire brande på én nat. I samme by. Det lyder ikke helt tilfældigt, og det mener Nordjyllands Politi heller ikke, at det er.

Således modtog politiet en stribe anmeldelser om brand i Hadsund, ligesom en patrulje selv opdagede et halvt dusin containerbrande.

De efterforskes nu af politiet, som altså arbejder ud fra en teori om, at der er en sammenhæng mellem nattens mange brande.

En travl nat

Det er politiets egen patrulje, der først opdager, at der er brand i byen. Omkring klokken to konstaterer patruljen, at der Ved Stranden i Hadsund er brand i hele seks 250 liters affaldscontainere.

Mindre end tre timer senere modtager politiet så en anmeldelse. Det drejer sig om tre små klumper affald, der ulmer efter brand. Denne gang er det på Stadionvej lige ved Tempovej. Politiet modtager anmeldelsen 04:45.

Klokken 05:25 er den så gal igen. Denne gang er der ild i en plastic container. Den brænder ud.

Beredskabet havde travlt med brande i Hadsund natten til mandag. Arkivfoto: Carsten Hougaard

Sidste anmeldelse kommer mandag morgen klokken 07:00. I løbet af natten har der været brand i en container på Samsøgade. Anmelderen har hørt et brag omkring klokken 01:00, men har først reageret på det om morgenen.

Foruden de fire brande i Hadsund natten til mandag, oplevede de i Rebild Kommune på Kirketerpvej i Hjeds noget lignende. Mellem lørdag og søndag var der brand i to skraldecontainere, som ligeledes bliver undersøgt. Det vides ikke, om der er en sammenhæng.

Har du set noget?

Fællesnævneren for brandene - foruden geografien - er, at fremgangsmåden er den samme. Det er skraldespande, der bliver brændt af.

Politiet tager sagen meget alvorligt, for selvom der endnu hverken har været personskade eller materiel skade af betydning, så skal der ikke meget til at antænde et hus, hvis affaldscontaineren eksempelvis står op ad det.

Hvis man har oplysninger, der kan hjælpe til opklaring af sagen, bør man rette henvendelse til Nordjyllands Politi på 114.