Sidste beboer død: Ældrecenter tæt på lukning

DØSTRUP: Klokken falder snart i slag for et af Mariagerfjord Kommune få tilbageværende landsbyplejehjem, Døstrup Ældrecenter.

Den sidste beboer døde for en måned siden, og nu står alle lejligheder tomme og ubenyttede.

- Vi har snakket om, hvorvidt vi skal sælge Døstrup Ældrecenter eller vælte bygningen. Der er jo driftsomkostninger ved bare at have det til at stå. Vi risikerer også, at nogle smadrer vinduerne, og det hele kommer til at se farligt ud, siger borgmester og formand for økonomiudvalget, Mogens Jespersen (V).

Hjem blev nedlagt i maj

Centret ligger midt i Døstrup, på Svinget 17, og rummer i alt 19 torums-boliger.

Halvdelen er reserveret til ældre. Den anden halvdel har været tiltænkt sindslidende.

Denne funktion - hjem for sindslidende - blev nedlagt i maj i år på grund af ringe benyttelse.

Sættes til salg

Stemningen i økonomiudvalget var ifølge Mogens Jespersen for, at Døstrup Ældrecenter sættes i offentligt udbud, dvs. annonceres til salg.

Så vil kommunen forhåbentlig få nogle bud, med forbehold til at forkaste dem alle, forklarer han.