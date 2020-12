Sikke noget svineri! - Torben tager sagen i egen hånd og rydder op efter bilister

- Det er vildt, hvad der ligger af affald. Det er sørgerligt, og det er noget svineri!

Torben Jensen er godt og grundigt træt af synet af alt det affald, som ligger og flyder i vejkanter og grøfter. Men i stedet for bare at brokke sig, så handler han.

Sidste lørdag travede Torben Jensen tre timer langs indfaldsvejene til sin hjemby Hadsund for at rydde op. Han havde en trækvogn, poser og spande med, og han var ikke alene.

Torben Jensen er direktør i et byggerådgivningsfirma, og via Linked-In og sit sms-netværk havde fået 11 frivillige med på ideen.

De mødtes ved et plejehjem i Hadsund og trak i gule refleksveste med sloganet "Hold Hadsund Ren", som Mariagerfjord Kommune havde sponsoreret.

Kommunen stillede også gribetænger, handsker, sprit og masker til rådighed. En lokal vognmand bakkede initiativet op med en container.

- Det var en megagod dag, hvor alle fik øjnene op for, hvor stort problemet er, siger Torben Jensen som anslår, at de samlede i alt mellem 50 og 70 kilo skrald på tre timer.

- Jeg tror, det er vores dårlige samvittighed. Folk, som spiser chokolade eller drikker øl på vej hjem fra arbejde smider emballagen ud af vinduet - og så føler de, at ingen har set det.

De frivillige mødtes om morgenen ved et plejehjem i Hadsund og tog gule refleksveste på med sloganet "Hold Hadsund Ren". Privatfoto

Fastfood, øl og vin

De gik nordvest ad Møllevej mod Vive, ad Hadsundvej mod Astrup og ad Terndrupvej mod Aalborg.

De fandt fastfoodemballage, øldåser, vinflasker og meget andet, som ikke hører hjemme i en grøftekant.

- Håbet er, at folk ser os gå i vejkanten og kommer til at spekulere over, hvad det er, de gør ved naturen, siger Torben Jensen, som dog må erkende, at det holder hårdt at opdrage på bilisterne:

Efter at have travet fire kilometer langs Terndrupvej og finkæmmet vejkanten for skrald, vendte Torben Jensen om. På tilbagevejen spottede han en tom Mathilde kakaomælk og en cigaretpakke.

- Så ligger det allerede smidt igen! Hvad f.... tænke folk på? siger Torben Jensen, som opfordrer politikerne til at lægge 200 kroner på vægtafgiften. Så kan foreninger få betaling for at rydde op.

Torben Jensens trækvogn fyldt med affald, som blev samlet lørdag langs Terndrupvej ved Hadsund. Privatfoto

De frivillige fra Hadsund regner med at tage en ny tørn med oprydning i grøftekanterne en af dagene mellem jul og nytår.

Torben Jensen opfordrer alle, som skal ud at gå en juletur, til at tage en pose til skrald med og fylde den.