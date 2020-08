Sikke nogle heldige kartofler - Børn kan se frem til 86 oplevelser med teater

MARIAGERFJORD:De er nogle heldige kartofler, børnene i Mariagerfjord Kommune. Til efteråret vil de blive forkælet med masser af godt børneteater, for eksempel Randers Egnsteaters forestilling "En heldig kartoffel" om den grådige mus Nanni i drivhuset.

11 forskellige teaterstykker - om burhøns, løver, frøer, mus, prinsesser og meget andet - opføres 86 gange i haller, kulturcentre og biblioteker hele vejen rundt om fjorden.

Børn fra dagplejen, børnehaverne, indskolingen og de større klasser i Mariagerfjord Kommune inviteres med.

- Jeg har gået meget i børneteater med mine egne børn, da de var små, og også som pædagog. Jeg oplevede, at teater sætter sig på en helt anden måde end film.

- Noget af det, som børn i dag mangler, er ægte, levende kultur, siger kulturudvalgsformand Jane Grøn, som fredag er med til at præsentere børneteaterfestivalen.

Det sker på Himmerlands Teater i Hobro, som bidrager med sin gakkede egenproducerede forestilling, "Grevens Fejde", som det har turneret med i to sæsoner og opført 60-70 gange.

Den gale historietime retter sig mod 3.- 6. klasse, men er for alle. Jane Grøn har set den, og hun skreg af grin.

Sjovt at se på publikum

Svend Madsen, formand for børn og familie, går i teatret med sine børnebørn:

- Det er ofte lige så sjovt at se på børnepublikummet, som det er at se selve forestillingen. Der er kontant afregning, og når oplevelsen er god, kan børnene snakke om den utrolig længe efter, siger Svend Madsen.

- Jeg er stolt af at sige, at vi kommer fra en kommune, hvor det kan lade sig gøre at have sådan en børneteaterfestival. Det er en fantastisk gave at få ind ad døren, synes dagtilbudsleder Linda Hessellund fra Mariager.

Børnehaver leger med

Ude i børnehaverne leger de med på den måde, at pædagogerne optræder med teater for børnene. Til efteråret, når de har været afsted sammen, bliver det børnenes tur til at klæde sig ud og spille roller.

Leder af dagplejen Bente Fogh fremhæver teater som en meget sanselig oplevelse for de yngste.

- Det kan handle om noget så hverdagsagtigt som en grydeske. Børnene tager historierne og fortællingerne med hjem. De lever videre i deres lege i lang tid, fortæller Bente Fogh.

Penge fra fond

Børneteaterfestivalen ser dagens lys med 200.000 kroner i støtte fra en fond, som Hans Poulsen, fhv. daginstitutionsleder i Hobro, har taget initiativ til.

Fonden råder over knap fire millioner kroner, som stammer fra salg af de gamle Red Barnet-daginstitutioner i Hobro. Fonden har tidligere foræret dagplejen nogle Christianiacykler og støttet et tilbud om familiebehandling i Arden.

- Vi har så mange penge i den her fond, og hvis vi kan finde noget, som er bredt og folkeligt, støtter vi gerne.

- Der ligger et stort, flot, professionelt stykke arbejde bag festivalen, fremhæver Hans Poulsen.

Den var egentlig programsat til foråret, men blev aflyst pga. coronasituationen, fortæller Jens Lykke, souschef i kultur og fritid.

Der var planlagt en festival over to uger. I stedet kommer den til at strække sig over et par måneder. Teatergrupperne sukker for at komme i gang igen.