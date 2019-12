Simon bliver drillet med, at korsang er "piget"- men kammeraterne er klar med en kæk replik

Mariagerfjord Drengekor debuterede på scenen ved Mariagerfjord Korskoles to udsolgte julekoncerter. På et af numrene optrådte de sammen med Mariagerfjord Pigekor. Fremover vil de to kor optræde sammen ved festlige lejligheder. Fra venstre er det Mark B. M. Pedersen, Jonas Olsene Thrysøe, Phillip Meier Andersen, Nikolaj Christensen, Ebbe Lang og Simon Scavenius Hastings. Foto: Torben Hansen