Simon har spillet floorball i 20 år - nu er han verdensmester

HOBRO:Simon Damtoft Christensen lider af muskelsvind, hvilket betyder, at kørestolen har været en fast del af hans liv siden femårsalderen. Alligevel er han meget aktiv. Han spiller kørestolsfodbold, el-hockey og powerchair floorball. Sidstnævnte har nu landet ham en verdensmestertitel.

At det netop er VM i powerchair floorball, Simon var med til at vinde, er meget passende, for spørger man, hvilken af sportsgrenene, der er hans favorit, er Simon ikke et splitsekund i tvivl.

- Det er klart floorball. Det er det mest udfordrende, fordi vi kører 15 kilometer i timen. Jeg er forsvarsspiller, og spiller med en fastmonteret stav, da jeg ikke er stærk nok til at holde en løs stav. Det giver er en ekstra udfordring, når jeg ikke bare kan skyde bolden væk.

Fællesskab og oplevelser

Sporten er en stor del af Simons liv. Den er med til at holde ham i gang fysik, men giver samtidig en masse på det mentale plan. Både i det fællesskab, som opstår, når man spiller sammen, men også fordi det giver en grund til at komme væk hjemme fra.

Og dét må man sige, at Simon kommer. Han har blandt andet været i Irland, Italien, USA og nu senest Schweiz for at deltage i diverse turneringer.

- Man er jo også ude og opleve noget med holdkammeraterne. Det er ikke kun spil, men man kommer lidt i byen og ser hvor vi nu er henne.

Ved forrige VM i 2018 blev det til en sølvmedalje - som altså nu har fået en gylden opgradering. Foto: Rasmus Dissing

Det kan dog blive dyrt i længden, da spillerne selv skal betale for rejser og udstyr. Nogen kan få tilskud af kommunen eller sponsorater, men derudover betaler spillerne rejseomkostningerne af egen lomme.

- Jeg har brugt de seneste par år på at spare op til turen til Schweiz, fortæller Simon.

Svært at lokke nye til

En af de udfordringer, Simon oplever, at paraklubberne står overfor, er et fald i antallet af nytilkomne medlemmer.

- Det er svært, at få nye handicappede lokket til. Vi bliver jo ved, så længe vi kan, men så er problemet, at vores hold bliver ældre og ældre. Vi har svært ved, at få fat i de helt unge, fra 10 år og op efter.

Simon håber derfor, at den nyerhvervede guldmedalje kan være med til at sætte fokus på de muligheder, som parasporten kan give.

- De fleste af os på floorball-landsholdet er startet med el-hockey, hvor man spiller i sådan nogle små træstole. Det er også mit forslag til nye spillere, og hvis man så synes det er interessant, kan man gå over til floorball.

Simon startede selv med at spille el-hockey da han var omkring ni år. Han opfordrer andre, som gerne vil dyrke parasport, til bare at springe ud i det.

- Hvis der er nogle derude med handicaps, som har lyst, skal de bare komme i gang. Kontakt en træner eller gå på nettet og se, om der er noget de kunne interessere sig for. Vi har så mange forskellige sportsgrene.