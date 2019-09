Mange borgere stod klar til at tage imod krydstogtskib i Hobro: Nåede du det ikke? - Se skibet lægge til kaj her

Mange borgere stod i formiddags klar på Hobro Havn for at se det historiske krydstogtskib MS Nordstjernen lægge til kaj klokken 10.00. Udover de nysgerrige borgere var også borgmesteren mødt op til at tage imod skibet.

Skibet hører hjemme i Norge og har denne sommer været på flere togter mellem Tyskland og Norge. I dag lagde det så til i Hobro Havn, som er et stop på dens vej sydover.

Ombord er et halvt hundrede passagerer – fortrinsvis tyskere - og de skal i løbet af dagen rundt i Mariagerfjord, hvor de blandt andet skal besøge Gasmuseet, Maritimt Center og Fyrkat.

Omkring halvtreds passagerer på krydstogtskibet er i dag gået i land i Hobro. Resten af dagen kan du møde dem rundt i Mariagerfjord. Foto: Line Lykkegaard Skou

Skibet og dets passagerer fik en fornem velkomst.