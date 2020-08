Sjældne fugle yngler med succes ved Øster Hurup

ALS:I forsommeren opstod der stor opsigt blandt eksperter og amatør-ornitologer, da mere end 700 sjældne og truede fugle slog sig ned på en revle nord for Als Odde. En usædvanlig stor fugleflok set med danske øjne.

Begejstringen blandt eksperter blev hurtig afløst af en bekymring for, om de sjældne fugle ville få mulighed for at yngle i fred og ro hen over sommeren. Fuglene bygger nemlig reder på stranden og er ekstremt sårbare, mens de yngler.

Bekymringer gjort til skamme

Selvom fuglene udviklede sig til et tilløbstykke i løbet af sommeren, er fagfolkenes bekymringer heldigvis blevet gjort til skamme. En nylig optælling viser, at fugleflokken er fornyet med 200 ungfugle, som er kommet på vingerne.

Det vækker stor glæde hos biolog Anders Horsten, som med bange anelser har fulgt udviklingen.

- Folk har i vid udstrækning fulgt vores anvisninger, så strandfuglene har fået lov til at yngle i ro og mag. Vi er naturligvis meget taknemmelige over, at man har respekteret fuglene og holdt sig i behørig afstand til rederne, siger Anders Horsten i en pressemeddelelse fra Mariagerfjord Kommune.

Populær sommerattraktion

Anders Horsten er glad for, at fuglekolonien blev en populær sommerattraktion på østkysten.

- Det er dejligt, at så mange mennesker har besøgt kolonien og fået en helt unik naturoplevelse. Jeg er sikker på, at det skærper opmærksomheden om, at vi er nødt til at værne om vores enestående natur, hvis vores børn og børnebørn også skal have mulighed for at opleve den, siger Anders Horsten.

Kommunen har et særligt ansvar for at værne om fuglenes levesteder. EU har nemlig udpeget kattegatkysten til et særligt fuglebeskyttelsesområde. I den forbindelse har Naturstyrelsen og Mariagerfjord Kommune sat skilte op langs stranden, som fortæller om de besøgende om, hvordan de tager hensyn til de sjældne fugle.

Flyver langs kysten

Ifølge Anders Horsten er det slet ikke for sent at opleve de smukke fugle, skønt de fleste nu har forladt kolonien. Flokken tæller havterner, dværgterner og klyder.

- De fleste unger er fløjet fra rederne og de flyver langs kysten, hvor man lige nu kan se dem i stort tal ved molerne ved Als, Als Odde og Øster Hurup. Nu krydser vi bare fingre for, at ternerne og klyderne vender tilbage næste år, når det atter er tid til at bygge rede og yngle, siger biologen.