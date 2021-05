Skål i bobler ved Rold Skov - boligdrøm i hus

31. maj 2021 blev en festlig mærkedag for dem, der i syv år har haft en drøm om at bygge et økologisk levefællesskab med Rold Skov som nabo. Den ejendom nord for stationsbyen Arden, som de længe har haft mere end et godt øje til, bliver deres.

På gårdspladsen til Brovej 7 blev det fejret med et par flasker mousserende vin. Fire af initiativtagerne, Lars Overvad Nielsen, Kaj Henriksen, Flemming Rasmussen og Barbara Johansen, skålede med ægteparret Anni og Henrik Madsen.

Sådan blev handlen med den otte hektar store landejendom beseglet på årets sidste forårsdag. Det hele faldt på plads inden fristen 1. juni, hvor en betinget købsaftale til 3,5 millioner kroner udløb, oplyser en af initiativtagerne:

- Vi har nået en milepæl, kan stoppe op og sige: Vi er i hus! fortæller Lars Overvad Nielsen, en af personerne i den inderkreds i Levefællesskabet Lindemosehuse, som vil bygge 25 alternative boliger og dyrke jorden efter principper om permakultur.

Hesteejendommen Brovej 7 i Arden går en ny fremtid i møde som et levefællesskab, hvor der er faste aftaler om fællesspisning, og hvor alle bidrager til, at man kan være selvforsynende med grøntsager. Arkivfoto: Torben Hansen

Da Nordjyske mødte Lars Overvad Nielsen i april i år, havde han en god mavefornemmelse, men var spændt.

Ville de 10 personer, som har vist interesse for Lindemosehuse, gøre alvor af det og forpligte sig økonomisk - uden at vide, om alle myndighedstilladelser kom i hus?

12 voksne og fire børn

- Vi er nu 12 voksne og fire børn, og det allertydeligste, som binder os sammen, er ønsket om at bo sammen med andre, som ønsker at dyrke jorden, så den binder CO2 og gør den mere levende, siger Lars Overvad Nielsen.

- På det personlige plan er det mødet mellem generationerne, som får allerflest smil frem og giver allermest engagement. I gruppen er der tre unge børnefamilier med små børn, tre er 60-plus, og der er singler i 40'erne og 50'erne.

- De bånd, der bindes mellem bedsteforældregenerationen og børnebørnene, vil lægge grunden til et trygt fællesskab, forudser Lars Overvad Nielsen.

Målet er fortsat, at der er solgt 25 brugerbeviser, før spaden til levefællesskabet stikkes i jorden.

Ejendommen Brovej 7 ligger langs med jernbanen, nord for Arden by. Arkivfoto: Torben Hansen

Brugerbeviser og lån

Finansieringen af købet af Brovej 7 er sket ved, at ni personer har skudt hver 200.000 kroner i brugerbeviser. Enkelte af dem har spædet til med i alt 600.000 kroner ekstra.

Lars Overvad Nielsen bidrager med en million kroner, som han har lånt i sit personlige netværk. Endelig har Den Almennyttige Fond Gældfri ydet et lån, oplyser Lars Overvad Nielsen.

- Vi glæder os til at overtage ejendommen 1. september og begynde at se på alle mulighederne, lyder det fra Lars Overvad Nielsen, som også lægger op til dialog med naboen, Arden Sportsrideklub.

- Jeg har stor respekt for rideklubbens bekymringer, og vi vil gå virkelig langt for at imødekomme dem. De så jo helst, at vi slet ikke havde valgt dette sted.

- Vi vil sikre dem den bedst mulige ridesti til skoven og sørge for, at biltrafikken foregår, så den belaster hverdagen for hestene mindst muligt, lover Lars Overvad Nielsen.

Projektet afventer også de nødvendige tilladelser fra myndighederne. Mariagerfjord Kommune skal lave en lokalplan, og området skal overføres fra landzone til byzone.