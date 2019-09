Skænderi udviklede sig: Slog bunden ud af vinflaske og brugte den som våben

HOBRO:Et klammeri mellem tre mænd udviklede sig voldsomt natten til søndag.

Det skete ved midnatstid i Skibsgade i Hobro.

- Det er uvist hvorfor, men der opstod slagsmål mellem en 30-årig mand fra Silkeborg og to mænd på 30 og 33 år fra Hobro. Det endte med, at manden fra Silkeborg slog bunden ud af en vinflaske og stak den ene mand ved øret og den anden overfladisk på armen, fortæller vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi.

Herefter blev manden med vinflasken overmandet og holdt fast, indtil politiet ankom og anholdt ham. Der blev også sendt en ambulance, og den mand, der var blevet ramt ved øret, blev kørt til behandling på skadestuen. Han er udskrevet igen og meldes uden for livsfare.

Politiets jurister skal søndag vurdere, om der er grundlag for at fremstille den anholdte mand i grundlovsforhør for at få ham varetægtsfængslet. Først skal han genafhøres, og det samme skal de to andre mænd, der var indblandet i slagsmålet.

Politiets efterforskning er hæmmet af, at der mangler egentlige vidner:

- Der er ikke voldsomt gode vidneudsagn. Nogle har hørt en flaske, og andre har hørt, at mændene råbte ad hinanden. Men der er ingen, der har hele hændelsesforløbet, konstaterer Henrik Beck.