Skarpe Hobro snød naboerne

FODBOLD: I sidste uge mod FC København kunne Hobro IK ærgre sig over mange brændte chancer, men lørdag var oprykkerne anderledes effektive, da lokalopgøret mod Randers FC blev vundet med 2-0.

Gæsterne fra Randers dominerede ellers i store perioder, men Hobro-spillerne havde skarpheden foran mål og fik dermed sæsonens anden sejr.

Randers kom bedst fra start, og efter 10 minutter fik gæsterne den første store mulighed. Efter gode kombinationer havnede bolden hos Marvin Pourie, men fra nært hold sparkede den tyske angriber bolden over mål.

10 minutter senere faldt den næste store chance til gæsterne, og denne gang var Marvin Pourie i oplæggerens rolle, da han headede bolden ned for fødderne af Perry Kitchen, men hans afslutning sad lige i handskerne på Hobro-målmand Jesper Rask.

I modsætning til sidste uges udekamp mod FC København havde Hobro svært ved at få spillet til at hænge ordentligt sammen, men alligevel var det himmerlændingene, der kom først på måltavlen.

Efter 28 minutters spil tilkæmpede Vito Hammershøy-Mistrati sig et frispark, og det udnyttede Pål Alexander Kirkevold til at score sit første mål i sæsonen, da nordmanden følt sendte bolden i nettet.

Den udvikling var stik imod spil og chancer, men da Marvin Pourie efter 34 minutters spil sendte endnu en stor Randers-chance på overliggeren, kunne Hobro gå til pause med en 1-0-føring.

Anden halvlegs første store chance tilfaldt også Marvin Pourie, men Randers-angriberen var igen uskarp og sparkede bolden langt over mål i en fri position.

Hobro truede Randers-målet for første gang i anden halvleg efter 63 minutter efter et godt gennemført kontraangreb, men først måtte Martin Mikkelsen se sin afslutning blive blokeret, før Quincy Antipas hamrede returbolden over mål.

Efter 69 minutter lykkedes det langt om længe Randers at få bolden i nettet, men desværre for gæsterne blev den tidligere Hobro-spiller Mayron Georges scoring korrekt annulleret for offside.

Som kampen skred frem, var der længere mellem de store Randers-chancer, mens Hobro til gengæld fik flere gode muligheder for at afgøre kampen på omstillinger, men gentagne gange mislykkedes Hobro-spillerne med den sidste aktion, så angrebene ikke blev afsluttet.

Seks minutter før tid passede pengene dog for hjemmeholdet. Martin Mikkelsen fandt Jesper Bøge, der efter et elegant træk flot lagde bolden over i det lange målhjørne til 2-0 til Hobro, der dermed kunne fejre sæsonens anden hjemmesejr.