Skelund åbner igen 1. september

Sognelukningen i Mariagerfjord Kommune er snart er en saga blot.

22. august tvang stigende smittetal Mariagerfjord Kommune til at lukke Skelund Sogn.

Et incidenstal på 2.064, 22 nysmittede de seneste syv dage og en positivprocent på 9,6 fik alarmklokkerne til at ringe i det lille sogn i fjordkommunen.

Nu kan alarmen imidlertid afblæses, da restriktionerne for automatisk nedlukning ophæves 1. september.

Derfor ophører nedlukningen af sognet fra på onsdag.

Borgmester Mogens Jespersen glæder sig over, at de 1.066 indbyggere i Skelund Sogn snart kan genoptage forenings- og kulturaktiviteter.

- Det er dejligt, at vi atter kan give borgerne i Skelund Sogn grønt lys til at genoptage foreningslivet.

- Jeg ved, at man lokalt har gjort en stor indsats for at inddæmme smitten, og det er dejligt, at borgerne nu igen kan se frem til en normal hverdag, siger borgmesteren i en pressemeddelelse fra kommunen.