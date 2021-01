Skole i gammel villa køber én villa til - her er deres plan

Hobro Friskole, der bor i en gammel patriciervilla midt i byen, har i over ti år sendt længselsfulde blikke til naboen.

Forældre og lærere har drømt om at få det, som en tredjedel af landets friskoler allerede har på paletten - en børnehave.

Drømmen var, at børnehaven skulle ligge tæt på skolen - ikke mange hundrede meter væk, hvor den bare ville føles som en satellit.

Så der var jubel i friskolens bestyrelse, da en handel med Mariagerfjord Kommune om at købe den markante naboejendom, Jernbanegade 39, i fjor faldt på plads.

Ud over at rumme hele 340 kvadratmeter fordelt på tre etager, udmærker ejendommen sig ved at have en have med krat, træer - og egen bæk.

Stakittet står lige op ad friskolen

- Stakittet står lige op ad friskolen. Nu skal vi bare have lavet en låge, så der bliver gennemgang, og børn og voksne kan lære hinanden at kende på kryds og tværs, siger Per Ølholm, Hobro Friskoles nye leder.

Per Ølholm håber, børnehaven kan åbne til sommer. Børnehaven får plads til 30 børn og forventes at blive et stort aktiv for friskolen, som den vil være "fødekæde" til.

- Vi vil kunne tilbyde et sammenhængende forløb med en rød tråd, fra barnet er tre til det fylder 16 år, siger Per Ølholm.

Ejendommen på Jernbanegade 39, som Hobro Friskole har købt og vil indrette til børnehave, er på 340 kvm. Nu venter bestyrelsen på en brandgodkendelse fra myndighederne, og så skal der hyres håndværkere ind til at rive vægge ned og sætte i stand. - Friskolen har en sund økonomi og har sparet op, så vi kan tage skridt, siger skoleleder Per Ølholm. Foto: Martin Damgård

- Det giver supergod mening for familierne, at de værdier man stempler ind i i børnehaven, fortsætter til skolen. Vi er kendetegnet ved at være et trygt sted, hvor der tages hånd om det enkelte barn, og hvor fællesskabet er stærkt, siger Per Ølholm.

I praksis forestiller han sig, at børnehave og skole gror tæt sammen. Det vil være dumt ikke at udnytte pædagogernes faglighed, både på den ene og den anden side af hegnet.

Åh, en å!

Skolen har stor legeplads, boldbane og bevægelsessal, som de små vil være velkomne til at bruge, og i børnehavens kælder er det planen at lave multirum, som også skolen kan nyde godt af.

Hodals Bæk løber i baghaven og inviterer til leg - men vand er også farligt for små børn, og derfor har man som noget af det første købt et hegn.

- Skolens fysiklærer sagde, Åh, det er fedt med en å! Så kan vi lave strøm og få en lille pære til at lyse, fortæller Per Ølholm.

I haven er der masser af krat og et drivhus, som har kendt bedre dage. Martin Damgård

Børnetallet vokser

Mor til to børn i friskolen, Lisbeth Nielsen, næstformand i bestyrelsen, har bidt mærke i prognoser som siger, at børnetallet i Hobro stiger.

- Jeg ser ikke, at vi skal stjæle børn fra de andre. Vi er derimod et tilbud for dem, som ønsker noget anderledes end det kommunale, siger Lisbeth Nielsen.

Det handler om Hobro Friskoles pædagogiske tankegods, det grundtvig-koldske. Nøgleordene er tillid, tryghed og trivsel gennem fællesskab.

Skolevenner

Friskolen har allerede gode erfaringer med at blande store og små. Eleverne i 7. har en skoleven i 0. klasse, som de leger med i frikvarterne.

- Da min søn gik i 0., hilste han glad på en af de store elever, som sad ved kassen i supermarkedet. Fra min egen skoletid husker jeg, at dem i 7. var lidt farlige, siger Lisbeth Nielsen.

Hobro Friskole og dens nye børnehave kan nyde godt af hinandens faciliteter - skolen har stor legeplads, boldbane og bevægelsessal, som de små også kan bruge, og børnehaven får blandt andet multirum i kælderen, som eleverne kan benytte. Foto: Martin Damgård

Hobro Friskole Hobro Friskole har til huse i en patriciervilla fra 1920. Den er bygget på de grundtvig-koldske skoletanker. Det er en følge af skolens formål, at skolen skal forblive lille. Skolen tilbyder undervisning fra 0. klasse til og med 9. klasse. De er pt. 96 elever, en skoleleder og syv lærere.

Handlet for 1,75 mio. kr.

Hobro Friskole købte villaen Jernbanegade 39 af Mariagerfjord Kommune. Friskolen bød 1,75 millioner kroner, og byrådet sagde top. Handlen blev konfirmeret i maj 2020 på et lukket byrådsmøde.

Den markante ejendom i Jernbanegade 39, Hobro, går en fremtid i møde som fribørnehave. Foto: Martin Damgård

Ejendommen har aldrig været sat offentligt til salg. Det hænger sådan sammen, at kommunen har benyttet sig af en undtagelse i udbudsbekendtgørelsen:

Kommunen kan lovligt kan sælge uden udbud til institutioner, som den i forvejen yder tilskud til, oplyser kommunaldirektør i Mariagerfjord Kommune, Anne Velling.

Prisen på 1,75 mio. kroner blev accepteret af byrådet, selv om den var 100.000 kroner under den mindstepris, økonomiudvalget oprindelig havde godkendt.

Administrationen bemærkede, at covid-19 havde medført usikkerhed på boligmarkedet som gjorde, at en lille værdiforringelse (100.000 kroner) var reel. Det nikkede byrådet til.

Mariagerfjord Kommune havde i mange år et værested for unge sindslidende, Broen, i ejendommen. Efter omstruktureringer på handicapområdet stod villaen tom, og kommunen ønskede at afhænde den.

Små børn og små toiletter rykker ind i ejendommen Jernbanegade 39 i Hobro, der har en fortid som værested for sindslidende. Martin Damgård

Politiker hilser det velkomment

Svend Madsen (V), formand for børn- og familieudvalget i Mariagerfjord Kommune, hilser det velkomment, at Hobro Friskole opretter en børnehave i byen.

Han betragter ikke friskolens initiativ som konkurrent til kommunens børnehaver - og er helt tryg ved, at forældrene vælger præcis det tilbud, der passer dem bedst.

- Jeg synes ikke, det gør noget, at der både er private og kommunale børnehaver. Det er med til at holde alle skarpe, synes Svend Madsen.