Skole i øst foreslår selv at lukke afdeling

ALS/SKELUND: Det bør være slut med, at Havbakkeskolen er fordelt på to byer, Skelund og Als.

Forældrebestyrelsen ved Havbakkeskolen foreslår overraskende, at skolen samles på én matrikel, hvor alle elever fra 0.-9. klasse er under ét tag.

- Det er nyt, at skolebestyrelsen anbefaler en sammenlægning.

- Det kommer efter længere tids snak, hvor vi har haft fokus på, at vi ønsker at fastholde høj faglighed og et godt arbejdsmiljø for de ansatte, siger leder af Havbakkeskolen, Lone Slater Christensen.

Faldende børnetal

Havbakkeskolen har været under pres i flere år på grund af støt faldende børnetal. Nødtvunget har skolen arrangeret samlæsning på tværs af klasserne i Als-afdelingen, så den økonomiske kabale kan gå op. Skolebestyrelsen understreger, at én lærer pr. klasse langt var at foretrække, hvis der havde været råd til det.

Svært skift fra Skelund til Als

Skiftet fra indskolingen i Skelund til mellemtrinnet i Als er heller ikke uden problemer.

Ud over at være et skift fra én geografisk enhed til en anden, er det et totalt skift af lærere og en udfordring for det sociale miljø i klasserne, påpeger skolebestyrelsen.

- Der er forældre, som synes overgangen er svær. Fra den lille, trygge skole, til noget i Als, der kan være lidt mere kaotisk, hvor vi på 4. og 5. årgang samlæser klasserne.

- På den baggrund mister vi hvert år to-tre elever, som vælger Hadsund Skole eller en friskole i stedet for, siger Lone Slater Christensen.

- Hvilken af de to matrikler skal skolen samles på?

- Det overlader vi til politikerne at beslutte! Det er et rigtig svært spørgsmål, som altid sætter meget røre i lokalbefolkningen. Vi skal have det professionelle samarbejde med forældrene, og vi skal have fokus på børns læring og de ansattes arbejdsmiljø. Vi skal ikke være en del af en debat om landsbypolitik, understreger Lone Slater Christensen.

