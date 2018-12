Skolechef siger farvel: Får topjob i Aarhus

MARIAGERFJORD: Tilbage i februar 2016 startede Stefan Møller Christiansen i jobbet som skolechef i Mariagerfjord Kommune. Den post har han med udgangen af januar 2019 valgt at forlade for at søge nye udfordringer i Aarhus Kommune

- Stefan har stået i spidsen for vores folkeskoler i tre år, og han har været en dygtig og vellidt leder, som har sat en ambitiøs retning for skoleområdet. Derfor er det også med beklagelse, at jeg har modtaget Stefans opsigelse, siger direktør Peter Møller Rasmussen fra Mariagerfjord Kommune i en pressemeddelelse.

Stefan Møller Christiansen har en baggrund som skoleleder og mangeårig formand for skolelederforeningen i Århus Kommune.

- Jeg har stor forståelse for, at Stefan har taget imod udfordringen om at blive børne- og ungechef i landets næststørste kommune. Jeg er sikker på, at han med sin faglige indsigt og vindende væsen får succes i det nye job, hvor han får ansvaret for folkeskolerne, Peter Møller Rasmussen.

- Stefan bliver hos os indtil udgangen af januar måned, hvor han vil afslutte sine opgaver og inden han giver stafetten videre, slutter direktøren.