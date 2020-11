Skoleleder og 1. og 2. klasse sendt hjem efter smitte med covid-19

ALS:Skoleleder på Havbakkeskolen i Mariagerfjord Kommune, Lars Buur Nørlev, er sammen med eleverne på 1. og 2. årgang hjemsendt, efter at en en elev i 1. klasse er konstateret smittet med covid-19. Eleverne blev sendt hjem i fredags.

- Der var en elev i fredags, som skulle sendes hjem, og som havde behov for trøst. Det skal også være pædagogisk i orden, og jeg tillod mig at gå tæt på. Eleven blev i går (tirsdag) testet positiv. Jeg er derfor også sendt hjem, til jeg har et negativt testsvar, siger Lars Buur Nørlev.

Fire lærere og to pædagoger på Havbakkeskolen er ligeledes sendt hjem og afventer svar på test. Lars Buur Nørlev har fået tilbagemelding om, at én af dem har fået en negativ test, hvilket han tager som et fingerpeg om, at smitten er begrænset.

Det er synd for børnene, at de går glip af undervisning, og da det drejer sig om elever i 1. og 2. klasse, som ikke kan være alene, binder man også forældrene til at blive i hjemmet i nogle dage, påpeger skolelederen.

- Vi har dog oplevet, at forældrene har været tålmodige, og at de kom hurtigt og hentede deres børn. Det er dejligt, at der er forståelse for, at det er en særlig situation, vi er i, siger Lars Buur Nørlev.