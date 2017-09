Skolens yngste kridtede danseskoene

HOBRO: Idrætshallen på Bymarkskolen bliver fyldt med lyden af 160 børnefødder, der tramper i takt. Ligeså mange hænder forsøger skiftevis at pege, først til venstre, så til højre for til sidst at samle sig i et klap over hovedet. Det er ikke samtlige 80 børn fra skolens 0. klasser, der har lige nemt ved at få kroppen til at makke ret, men viljen og koncentrationen fejler ikke noget. Den lyser simpelthen ud af samtlige ansigter, der også begynder at få lidt kulør.

Torsdag formiddag stod i dansens tegn for 0. klasserne på Bymarkskolen, der som en del af det landsdækkende kampagne "Skolerne danser", havde taget et par undervisningstimer af skemaet og erstattet dem lækre moves og svære trin.

Skolerne danser er en del af projektet "Aktiv året rundt", der gerne vil præsentere forskellige motionsformer for danske skolebørn, så de får sunde vaner, der varer ved.