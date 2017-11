Skoler kaster håndklædet i ringen: Ingen HTX fra 2018

MARIAGERFJORD: Det bliver alligevel ikke muligt at tage en HTX-uddannelse på Mariagerfjord Gymnasium fra næste år. Erhvervsskolerne Aars og gymnasiet var ellers gået sammen i et forsøg på at skabe en model, så gymnasiet i Hobro kunne fortsætte med at udbyde en HTX-linje, efter Tech College i sommer trak sig ud af et samarbejde med gymnasiet i Hobro.

Men det er ikke lykkedes at få økonomi i projektet. Dermed skal unge i Hobro og resten af fjordkommunen til Aars, Aalborg eller sydpå til Viborg, Skive eller Randers for at læse en HTX.

- Det er brandærgerligt

Det økonomiske grundlag var fra starten spinkelt, men helt ind i denne uge har de to skoler forgæves vendt og drejet forskellige løsningsmodeller. At økonomien ikke kan hænge sammen, skyldes dels, at elevtallet på HTX-linjen i Hobro ikke er ret stort, skriver de to skoler i en fælles pressemeddelelse. Dertil kommer besparelserne på uddannelsesområdet.

- Desuden har der i finanslovsforslaget også været oplæg til, at udkantstillæg og lokalskoletillæg skulle understøtte udbud af uddannelser i de tyndere befolkede områder. Men disse tillæg er ministeriet ikke indstillede på at udbetale, til trods for at Mariagerfjord er udpeget som udkantsområde, lyder det endvidere fra de to skoler.

- Jeg synes selvfølgelig, det er brandærgerligt, for vi mener selv, at vi har haft et godt og værdifuldt uddannelsestilbud til unge i Mariagerfjord Kommune. Fremover må de desværre køre langt mod syd eller nord, hvis de vil have en htx-uddannelse, siger rektor på Mariagerfjord Gymnasium, Jette Engelbreth, der understreger, at beslutningen ikke får nogen betydning for skolens nuværende HTX-elever, der kan fortsætte deres uddannelse på gymnasiet i Hobro.