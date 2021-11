Skuespiller med lidt sceneskræk: Går fra dør til dør og fisker stemmer

Ole Jakobsen er garvet skuespiller med over 40 års erfaring i teaterbranchen. Nu træder han ind på den lokalpolitiske scene som en aldeles urutineret debutant.

Med kriller i maven og et stænk af sceneskræk har den 60-årige Oue-borger kastet sig ind i kampen om de 300-350 personlige stemmer, det kræver at få en plads i Mariagerfjord Byråd.

Nej til Facebook

Facebook siger ham ikke noget. Han ønsker at møde vælgerne face to face. I en rød "Ole i byrådet"-jakke og belæsset med brochurer ringer han på hos vælgere i sit lokalområde.

- Det er ret blæret at tro, at man er af interesse for folk - og jeg kan også godt komme i tvivl! Det er en tvivl, jeg skal overvinde hver gang, jeg skal på scenen. Og det er det samme her. Jeg skal lige mande mig op, siger Ole Jakobsen.

- Der hvor jeg har glæde af at være skuespiller er, at jeg kender følelsen af at være nervøs - og jeg overvinder den. Er der nogle ord i valgkampen, som andre har skrevet, så gør jeg dem til mine egne. Det er en del af arbejdet som skuespiller, siger Ole Jakobsen.

En særlig historie fra fortiden...

Nordjyske er med, da Ole Jakobsen ruller sin dør-til-dør-kampagne ud i fiskerlejet Stinesminde, som ligger i hans lokalområde.

En særlig skolehistorie fra fortiden gør dog, at Ole Jakobsen ikke umiddelbart har fordel af hjemmebane. Den historie vender vi tilbage til.

Det er da dansk!

Og nej, Ole Jakobsen er ikke inspireret af amerikansk valgkamp, hvor kandidaterne er kendt for at gå fra dør til dør og stemme dørklokker.

- Jeg synes, det er dansk, at man snakker sammen. Politik skal være mennesker imellem, og det skal ned i øjenhøjde, så folk kan forstå det, siger S-kandidaten.

Ole Jakobsen, byrådskandidat for Socialdemokratiet i Mariagerfjord Ole Jakobsen er skuespiller og instruktør. Han fejrede 40 års skuespillerjubilæum i 2018. Ole Jakobsen har slået sine folder på Det Danske Teater, Aarhus Teater, Limfjordsteatret, Aalborg Teater, Jomfru Ane Teater, Entre Scenen og Det Kongelige Teater med flere. Han har instrueret forestillinger på Himmerlands Teater, Fyrkatspillet i Hobro og Cabaret Alfa i Aars. Ole Jakobsen er 60 år, gift og bor på landet ved landsbyen Oue. Han har fem voksne børn og fem børnebørn. Ole Jakobsen har borgerligt ombud som lægdommer ved Vestre Landsret. Hans mærkesager ved KV21 er de små byer, miljøet og kulturen. Han er nummer 22 på Socialdemokratiets liste i Mariagerfjord Kommune. VIS MERE

- Du kan sagtens fange mig på noget, jeg ikke ved. Jeg har en naiv tro på, at jeg kan repræsentere den uvidende borger, siger Ole Jakobsen.

Små byer, miljø og kultur er hans mærkesager. Byrådet skal være mere åben over for de små byer og ansætte en tilflytningskonsulent, som kan promovere dem.

- Dem som ikke har råd til at bo i de store byer, kan flytte på landet. Der er en trend for det, mener Ole Jakobsen.

Skuespiller Ole Jakobsen vover et øje og putter en af sine valgbrochurer i postkassen, selv om der står "reklamer nej tak" på den. Der er 30 husstande i Stinesminde, og Ole Jakobsen kommer omkring hovedparten af dem. Foto: Henrik Bo

Tommy Jacobsen går og fejer blade sammen i indkørslen ved sin villa i første parket til Mariager Fjord, da Ole Jakobsen kommer forbi.

- Det er prisværdigt, at du går rundt, lyder det fra Tommy Jacobsen, som også tager pænt imod den brochure, han får stukket i hånden.

Men.... Tommy Jacobsen er nok mere til Venstre - partiet Venstre, forstås. Ole Jakobsen insisterer på, at det i lokalpolitik handler mere om personer end partier.

- Det er prisværdigt, at du går rundt, lyder det fra Tommy Jacobsen, som dog ikke har tænkt sig at stemme på Ole Jakobsen. Tommy er nok mere til Venstre... altså partiet Venstre, hvor Mogens Jespersen i denne periode bærer borgmesterkæden i Mariagerfjord Kommune. Foto: Henrik Bo

Lydene inde fra et hvidt murstenshus indikerer, at her bor en børnefamilie. David Mikkelsen, tilflytter til Stinesminde, åbner døren.

- Miljøet er vigtigt, og det kan jeg se, at du går ind for, siger David Mikkelsen med et blik på Ole Jakobsens valgbrochure.

- Det er fint, at du kommer herned og tager en runde, lyder det anerkendende fra David Mikkelsen.

David Mikkelsen (tv.), tilflytter til Stinesminde, tager imod valgbrochuren. - Det er fint, du kommer her ud og tager en runde, siger han til skuespiller Ole Jakobsen fra Socialdemokratiet, der stiller op til byrådet i Mariagerfjord Kommune for første gang. Foto: Henrik Bo

I et rødt hus tæt ved fjorden finder Ole Jakobsen en fan. Her bor pensioneret sognepræst Paul Arnbak, der også er også socialdemokrat. Ole Jakobsen har gennem årene været flink til at komme i kirken og høre Pauls prædikener.

Pensioneret sognepræst Paul Arnbak (tv.) bor i en villa i Stinesminde og får sig en snak med Ole Jakobsen, der går fra dør til dør i landsbyen og fisker stemmer. Arnbak sad i byrådet for Socialdemokratiet, dengang kommunen hed Arden, og Oue havde tre repræsentanter. - Ole får min stemme. Dels på grund af det lokale - det er vigtigt, at vi får nogle flere lokale i byrådet - dels fordi jeg kender Oles glæde ved skoven og naturen. Hele tilknytningen til egnen er vigtig, siger Paul Arnbak. Foto: Henrik Bo

- Ole får min stemme. Dels på grund af det lokale - det er vigtigt, at vi får nogle flere lokale i byrådet. Dels - dels fordi jeg kender Oles glæde ved skoven og naturen. Hele tilknytningen til egnen er vigtig, siger Paul Arnbak.

Ole Jakobsen fra Socialdemokratiet oplever at blive taget godt imod, når han går fra dør til dør og fisker stemmer. For over 20 år siden "lukkede han den lokale folkeskole i Oue", da han trak sine fem børn ud af skolen og flyttede dem til Valsgaard Skole. Oue skole var blevet for lille, og det skulle hans børn ikke betale prisen for. Men den historie får S-byrådskandidaten ikke længere revet i næsen her i 2021. Foto: Henrik Bo

Ole Jakobsen oplever at blive taget godt imod, når han går fra dør til dør og "fisker stemmer". Folk kan generelt lide en god samtale, og Ole Jakobsen får skulderklap for at komme ud.

For over 20 år siden "lukkede han den lokale folkeskole i Oue", da han trak sine fem børn ud af Oue Skole og flyttede dem til folkeskolen i nabobyen Valsgaard.

Oue skole var blevet for lille, og det skulle Oles børn ikke betale prisen for. Han mener, han gjorde den lille by en tjeneste, men han blev ikke ligefrem populær.

Stinesminde er ren postkortidyl den novembereftermiddag, da byrådskandidat for S, den 60-årige skuespiller Ole Jakobsen fra Oue, er gået på stemmefiskeri i sit lokalområde. Foto: Henrik Bo

Den gamle historie om landsbyen, der mistede sin folkeskole, får den lokale byrådskandidat fra Oue dog ikke længere revet i næsen, her i 2021.

Ude på landet er vælgerne optaget af manglende gadebelysning; af at det er svært at få ryddet sne og af i det hele taget at føle sig glemt i storkommunen, fortæller Ole Jakobsen.