Kovending: Skyland Beach Camp stopper alligevel ungdomsfest

ØSTER HURUP: Først var meldingen, at arrangørerne af Skyland Beach Camp på Kattegat Strand Camping i Øster Hurup ville fortsætte festen, men efter et møde har arrangørerne alligevel besluttet at imødekomme anbefalingen fra Nordjyllands Politi om at droppe sommercampen.

Bjørn Pedersen fra arrangørgruppen lægger ikke skjul på, at Skyland Beach Camp ikke kunne se anden udvej end at lukke for ungdomsfesten.

- Vi har været udsat for en shitstorm. Flere har allerede kontaktet os for at annullere deres booking, så vi ser ingen anden udvej end at trække stikket. Når der går politik i den, så går det ikke, men vi er klar til 2021, siger Bjørn Pedersen.

De har brugt mange måneder på at forberede arrangementet, så de er knust over, at sommercampen ikke kan fortsætte.

Dem der allerede har købt billet til denne sommer får mulighed for at flytte billetten til næste år, lyder meldingen fra arrangørerne.

I forhold til at få refunderet billetten er situationen mere usikker.

- Vi har brugt mange penge på konceptet, og det afhænger af det samlede økonomiske situation, om vi er i stand til at give pengene tilbage, siger Bjørn Pedersen.

Arrangørerne vil forsøge at få kompensation fra staten.

I strid med forsamlingsforbud

Nordjyllands Politi rådede tidligere fredag Skyland Beach Camp på Kattegat Strand Camping til at lukke ungdomscampen.

Politiet og arrangørerne har løbende været i dialog omkring arrangementet, og politiet har dagligt været til stede i løbet af ugen.

- Vi må konstatere, at én ting er, hvordan konceptet ser ud på papiret – noget andet er, hvordan det udspiller sig i praksis. Campen og de særlige tiltag knyttet til den fremstår samlet set som et arrangement i strid med forsamlingsforbuddet, siger politiinspektør Ole Kristensen i en pressemeddelelse.

Derfor valgte politiet fredag at ændre vurderingen af Skyland Beach Camp 2020.

I første omgang var meldingen fra arrangørerne, at man ville fortsætte campen, men efter et møde blev den beslutning altså ændret.

Kattegat Strand Camping holder fortsat åbent, og det vil campingpladsen være hele sommeren.

De unge, som har været på campen i uge 27, er i gang med at pakke sammen. Fredag eftermiddag var en del af dem samlet foran administrationsbygningen.

Det næste hold af unge skulle være ankommet til Skyland Beach Camp på søndag.