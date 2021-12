Slut med cirkusplads i Hobro: Nu kommer der 53 parkeringspladser

HOBRO:Efter flere års tilløb er 53 nye parkeringspladser på vej til Hobro. De skal anlægges på et græsareal i Korsgade ved Vesterfjord og Onsild Å.

Græsplænen hed tidligere Cirkuspladsen, for det var her, Benneweis, Dannebrog og de andre slog deres telte op og efterlod en dunst af elefantlort og hestepærer.

De 52 nye p-pladser skal dække et stort behov i byen. Dels en generel efterspørgsel efter holdepladser i nærheden af midtbyen, men også som parkering for beboerne i de boliger, som for et par år siden blev bygget på hjørnet af Korsgade og Vestergade.

Her var ikke jord nok til parkeringspladser, så bygherren betalte i stedet penge til en kommunal parkeringsfond, som nu er med til at finansiere de 53 nye parkeringspladser.

Mariagerfjord Byråd banede med en ny lokalplan vej for p-pladsen allerede i 2019. Det skete under protester fra en borgergruppe, der klagede til Planklagenævnet. Nævnet afgjorde sagen i januar, hvor klagerne blev afvist.

En gruppe borgere protesterede, men nu er parkeringspladserne på det grønne areal i Korsgade på vej. Arkivfoto: Claus Søndberg

Borgergruppen var blandt andet utilfreds med, at man lagde beslag på et rekreativt fritidsområde tæt på midtbyen.

Selv om en stor luns af den tidligere cirkusplads forsvinder, påvirker anlægget ikke den offentlige legeplads, som ligger ved siden af.

Parkeringspladserne er også til beboerne i de nye lejligheder i Korsgade. Arkivfoto

Teknisk udvalg i Mariagerfjord Kommune har netop godkendt, at der bruges 1,4 millioner kroner på at anlægge den nye parkeringsplads. Før pengene kan hentes op af kommunekassen, skal sagen godkendes af byrådet.