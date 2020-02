Slut med cykeleventyr: Mangler egnede unge til at trampe til Berlin

HOBRO:To gange har en forening af frivillige trænet unge mennesker med forskellige udfordringer i så god form, at de har gennemført lange cykleture til Berlin. Men nu er det slut. Foreningen Mariagerfjord Cykler mangler simpelthen egnede unge.

Både i sommeren 2017 og 2018 blev turen gennemført og gav deltagerne oplevelser og masser af selvtillid til at trampe videre i tilværelsen. I 2019 var en ny tur planlagt, hoteller bestilt og cykelkæderne smurt, men man måtte til sidst aflyse, fordi holdet af deltagere skrumpede for meget ind.

Planen var at prøve igen i 2020, men det er nu opgivet. Mariagerfjord Kommune havde på forhånd støttet projektet med øremærkede penge, men de er nu betalt tilbage, ligesom sponsorater fra forskellige virksomheder er aflyst, fortæller Lars Johansen, formand for Mariagerfjord Cykler.

- Jeg har det naturligvis skidt med, at vi må opgive at gennemføre turen. Det er en skam, fordi vi kan se, at nogle af dem, der har været med, er kommet videre. En er f.eks. blevet selvstændig erhvervsdrivende, og flere har fået læreplads. Det viser, at når de unge får prøvet sig selv af, får de mere selvtillid, siger Lars Johansen, der i sit daglige virke er direktør hos Pajo Bolte i Hobro.

Ifølge Lars Johansen har budgetterne for de tidligere Berlin-ture været på over 200.000 kroner.

Han fortæller, at foreningen er afhængig af, at forskellige institutioner og kommunale sagsbehandlere hjælper med kontakten til unge på kanten af arbejdsmarkedet, som passer til cykelholdets sociale koncept. Efter aflysningen i 2019 aftalte man et samarbejde med det nye FGU Himmerland, hvor under Hobro Produktionsskole hører.

- Men da man herfra meddelte, at man ikke kunne henvise det nødvendige antal deltagere, besluttede vi at droppe cykelturen, siger Lars Johansen.

Han understreger, at Mariagerfjord Cykler som forening stadig eksisterer. Man har en snes gode racercykler, og planen er senere på foråret at begynde med en ugentlig cykelaften for både tidligere deltagere og andre unge.

- Vi er stadig pæn flok i foreningen, som gerne vil have nogle unge mennesker med ud at cykle, siger han.