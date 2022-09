Slut med influenzavaccine på apoteket: Apoteker frygter at flere dør

MARIAGERFJORD:I en del år har det været muligt at få en influenza vaccine, når man alligevel var en tur forbi apoteket for at hente medicin.

Men det er nu slut. Regionerne har nemlig valgt ikke at forlænge aftalen om influenzavacciner til ældre og andre folk i risiko med Apovac, den erhvervsdrivende forening der står for apotekernes vaccination.

Det er ifølge apoteker Lars Walmar en katastrofe. Han ejer apotekerne i Mariager, Hadsund, Terndrup og det ene af de to i Hobro.

- Det er en katastrofe, fordi det svækker tilgængeligheden. De fleste praktiserende læger i vores område stoppede med at vaccinere, da vi startede, fordi de ikke har kapacitet til det. Det betyder, at de ældre borgere skal finde vej til et regionalt vaccinationscenter, men mange bruger internettet, og de kan have langt til et center. Det betyder, at der er en større risiko for, at de ikke kommer afsted. Jeg frygter, at man vil kunne se det i tallene for døde af influenza om et år, siger han.

Bare før middag har Lars Walmar fået 10 opringninger med spørgsmål om vacciner. Foto: Bente Poder

10 opkald før middag

Han mener, at ordningen med at kunne få vaccinen på apoteket er en af årsagerne til, at tilslutningen til vaccinen er steget.

- En stor del af de ældre kommer allerede her på apoteket. Sådan er det, når man passerer en vis alder. Når man alligevel er på apoteket, så er det nemt at spørge om en vaccine, og der siger vi, at det gør vi, og så er det sådan set på plads, siger han.

Sidste år blev 42.000 nordjyder ifølge Apovac vaccineret på et af de tilgængelige apoteker, og det kan man godt mærke hos apotekeren i Mariager.

- Alene før middag i dag har jeg fået 10 opkald fra folk, der vil vide, hvornår vi går i gang med at vaccinere. Der må jeg så forklare, at det gør vi ikke længere, fortæller han.

Han var da også selv helt klar, til at sæsonen skulle i gang.

- Jeg har 12, der lige har fået genopfrisket deres certificering, så vi var klar til 1. oktober. Vi fik først fornylig at vide, at det ikke bliver relevant. Det er indrømmet op ad bakke for os apotekere, for vi har smidt mange ressourcer efter at kunne vaccinere for regionen, siger han.

Apotekerne sørgede i 2021 for, at 42.000 danskere fik influenza vaccinen. Foto: Bente Poder

Ikke behov for apoteker

Hos Region Nordjylland mener man ikke, at ændringen kommer ud af det blå.

- Det er sådan, at regionerne har overtaget ansvaret for vaccinationerne under corona, og det fortsætter vi med at have nu. Vi har i forbindelse med forhandlingerne spurgt de praktiserende læger, om de var klar på at vaccinere, og det er der over 100, der er, siger Anders Cinicola, chefkonsulent ved Region Nordjylland.

Den store tilslutning af læger dækker ifølge ham, de fleste steder regionen ikke kan dække.

- Derfor har vi lavet den vurdering, at det ikke er nødvendigt at få apotekerne til at gøre det, for med vores vaccinationscentre og lægerne, så er vi godt dækket ind i det meste af Nordjylland, siger chefkonsulenten.

Samme tilgængelighed

Ifølge ham kommer den nye løsning ikke til at have betydning for tilgængeligheden.

- Der kommer til at være nogle enkelte huller, men det er vi ved at finde en løsning på. Tilgængeligheden er vigtig, forklarer han.

Der er også tænkt i, at det ikke er den mest digitale gruppe af mennesker, der er målgruppen.

- Det kommer til at køre, som det har gjort med covid19. Man får en invitation i sin indbakke, hvor der også står nummeret på vores hotline, som kan hjælpe med at bestille tid. Egen læge kan også hjælpe. Hvis du er så fysisk dårlig, at du ikke kan rejse for at få dit stik, så kommer vi også gerne hjem til dem, siger han.