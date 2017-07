Slut med nordjyske måltidskasser

HOBRO: Det er ikke lykkedes for Guldsmedgaard ved Hobro, der har leveret færdigpakkede kasser med madvarer, at få økonomien til at hænge sammen. Derfor lukker og slukker man efter fem år.

I et indlæg på Facebook kan man læse:

"Kære Alle

Vi har desværre måttet lukke Guldsmedgaard, da vi ikke kan få forretningen til at køre økonomisk. Vi har nydt de 5 spændende og udfordrende år med søde kunder, fantastiske samarbejdspartnere og verdens bedste medarbejdere. Desværre må vi sande, at forretningen ikke er stærk nok. Vi har vendt hver en sten for at finde en løsning, den er der ikke, medmindre vi skal kræve af os selv og vores ansatte, at de løber endnu stærkere end de og vi har gjort. Det kan og ønsker vi ikke. Alle har kæmpet hårdt for det her, og det vigtigste er menneskene bag."

Siden opstarten i 2012 har Guldsmedgaard ikke givet overskud. Sidste år havde man et underskud på knap 300.000 kr. og forrige år på 830.000 kr.

Da man lukkede, var Guldsmedgaard oppe på at sælge og levere 800 måltidskasser om ugen.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra ejerne af Guldsmedgaard.