Småfolk hurtigere ud af børnehaven - det bliver ikke med min stemme

En idé om obligatorisk forårs-sfo skydes ned på forhånd af Svend Madsen (V), formand for børn- og familieudvalget i Mariagerfjord Kommune. Ideen har også fået ret ublid medfart af forældrene.

- Forårs-sfo er en gammel traver, og jeg tror ikke, at der er det store flertal for det i byrådet. Det kommer i hvert fald ikke igennem med min stemme.

- Vi har allerede noget, der virker, og "if it aint broke, don't fix it", siger Svend Madsen.

Allerede i april

Forårs-sfo lanceres som en besparelse i Mariagerfjord Kommunes forslag til budget 2022, som netop har været i høring hos borgerne.

Ideen går ud på, at de største børnehavebørn tager fat på sfo'en allerede i april det år, de skal i skole, i stedet for som i dag til august.

"Børnene vil opleve en mere glidende overgang fra børnehave til sfo, som vil kunne bidrage til en mere tryg skolestart", hedder det i forslaget.

Større utryghed

Det er forældrebestyrelsen ved Rold Skov Dagtilbud i Arden ikke enig i. De mener tværtimod, det vil skabe større utryghed hos børnene.

På Facebook er der taget initiativ til en underskriftsindsamling blandt dem, som vil vise forårs-sfo vintervejen.

- Det er et rent administrativt forslag, og har ikke haft nogen gang på jorden før. Det tror jeg heller ikke, at det får denne gang. Men direktionen har jo lov at udfordre os, understreger Svend Madsen.

Han mener helt firkantet, at det giver bedst mening, at pædagogerne passer børnehavebørnene, og at lærerne tager sig af skoledelen.

Hvad økonomien angår, vil ressourcetildelingen til forårs-sfo være sfo-takst plus 50 procent, hvor forældrene fortsat betaler samme takst som i børnehaven.

Flaskehalse

Administrationen slår på, at forårs-sfo kan mindske flaskehalsene i børnehaverne omkring sommermånederne.

"Det vil give flere forældre mulighed for at få tilbudt den dagtilbudsplads, de ønsker".

Især i Valsgaard har der været problemer med, at børn fra distriktet får nej til at blive optaget i den lokale børnehave, Myretuen, 1. juni, når er blevet for gamle til dagplejen.

Disse børn er blevet henvist til pasning i børnehaver i Hobro og Onsild et par måneder, til der igen er plads i Myretuen.

- Der har manglet pladser i børnehaverne, og desværre er vi forsinket med den nye børnehave på Solvej i Hobro. Nu regner vi med, at den står klar 1. marts 2022.

- I Valsgaard har byrådet besluttet, at vi vil lave en vuggestue og bygge en stue mere til børnehaven. Det kommer på budgettet i 2022.

- Valsgaard er et af de steder, hvor vi udvikler, og som folk flytter til. Heldigvis står vi ikke i en situation som i Aalborg kommune, hvor de mangler flere børnehaver, siger Svend Madsen.