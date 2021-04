Snart skal du putte madaffaldet i egen spand

Kold og klam spagetti, æggeskaller og gammelt rugbrød skal snart i egen, særlige skraldepose i køkkenet.

Mariagerfjord Kommune lægger an til, at borgerne næste år skal sortere madaffaldet fra. Den nuværende affaldsbeholder til restaffald bliver udstyret med et skillerum. I den ene side smides restaffaldet, mens det frasorterede madaffald skal i det andet rum.

Herefter kan det transporteres til for eksempel et biogas og blive til grøn energi.

Planen er en del af teknisk forvaltnings bud på, hvordan Mariagerfjord Kommune lever op til Folketingets klimaplan. Det er nemlig meningen, at danskerne skal sortere meget mere affald, for det vil reducere vores CO2-udslip.

De nye skraldetider bliver dog først til virkelighed næste år. I oktober 2022 udløber kommunens nuværende kontrakt med renovationsfirmaet.

Politikerne i kommunens tekniske udvalg har nikket ja til planen, som blandt andet også indebærer, at alle husstande får et ”startkit” med en lille spand og tilhørende poser til madaffaldet. Der medfølger også en skriftlig vejledning for at få borgerne godt i gang med at sortere madaffaldet fra.

Affaldssorteringen i Danmark skal strømlines for at blive mere effektiv. Vi skal sortere i 10 kategorier. Arkivfoto: Jesper Thomasen

Affaldssortering i landets kommuner skal i det hele taget strømlines, så den bliver mere effektiv. Det er et krav, at hustandene sorterer skidt i 10 kategorier: madaffald, papir, pap, metal, glas, plast, tekstiler, mad-og drikkekartoner, farligt affald og restaffald.

De skrappere krav betyder formentlig ikke flere end de nuværende to affaldsbeholdere i indkørslen. Beholderen til restaffaldet får som nævnt et ekstra rum til madaffald. Den anden container har allerede to rum: Et til papir og pap og et til plast og metal. Fremover skal man også putte mad- og drikkekartoner ned i rummet med plast og metal.

Som udgangspunkt skal sortering af affaldet ske så tæt som muligt på husstandene. Mariagerfjord Kommune vil dog fortsat indsamle glas i kuber placeret rundt omkring i byerne. Det bliver nok nødvendigt med flere af slagsen, fordi de skal stå i gå-afstand til borgerne.

Hvordan indsamling af tekstiler skal foregå i fremtiden, har Mariagerfjord Kommune endnu ikke lagt sig fast på, da man afventer den endelige lovgivning.

Sommerhusejere kommer også til at mærke de nye krav til sortering af affald. I dag står der typisk blot en enkelt beholder eller et stativ med affaldssæk til restaffaldet, men i fremtiden skal sommerhusfolket sortere stort set som ved helårsboligerne. Derfor får feriehusene også to affaldsbeholdere med hver to rum.