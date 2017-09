Socialøkonomisk værksted slog dørene op

HOBRO: Folk var mødt talstærkt op, da Vielshøj Motorservice i Hørby Kirkeby torsdag kunne slå dørene op for første gang. Viceborgmester Leif Skaarup (S) havde fået æren af at klippe det råde bånd, og han var fuld af lovord over projektet.

- I giver unge mennesker nogle fremtidsdrømme, og en mulighed for at få en ny start på tilværelsen, sagde Leif Skaarup i sin tale, inden snoren blev klippet.

For Vielshøj Motorservice er ikke et scooter- og motorcykelværksted, som ethvert andet. Det er en socialøkonomisk virksomhed, hvor unge mennesker, der af den ene eller anden grund har haft svært ved at klare en almindelig skolegang, kan få en uddannelse.

Det socialpædagogiske bo- og uddannelsessted Odamsgård står bag værkstedet, der har etableret værkstedet i et håb om, at flere unge med udfordringer kan få en særligt tilrettelagt uddannelse, en såkaldt EGU.

Første lærling er 22-årige Bjørn Bøje Arvidsen, som starter i praktikforløb 1. november.

- Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang, og Frank er en fantastisk lærermester, siger han.

Det er Frank Pedersen, uddannet motorcykelmekaniker med mange års erfaring er ansat som værkstedsleder, og det er hans ansvar, at arbejdet lever op til den kvalitet, som han selv og kunderne forventer.

- Vores priser er på samme niveau, som lignende værksteder, men det kan godt være, at det kommer til at tage lidt længere tid, siger han.

Værkstedet skal løbe rundt på egen hånd, og et eventuelt overskud skal gå til at udvikle nye projekter i Odamsgård-regi.