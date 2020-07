Søger vidner til vild kørsel fra Mariager: Har du set en rød Opel Corsa?

MARIAGER/RANDERS:En 32-årig mand er sigtet for adskillige overtrædelser af færdselsloven efter en noget alternativ køretur mellem Mariager og Randers. Nu efterlyser Østjyllands Politi vidner til turen.

Køreturen foregik mellem klokken 16 og 18.30 den 20. juni. Turen begyndte på Søndergade i Mariager, hvorefter bilen kørte gennem Assens by og Gassum, inden føreren til sidst endte med at køre ind i en parkeret bil på Nørre Boulevard midt i Randers.

Ud fra de afhøringer og undersøgelser politiet indtil videre har foretaget, påkørte den røde Opel bl.a. en pickup-truck på landevejen til Randers og kørte i den forkerte vejbane, hvor en motorcyklist måtte undvige.

Derudover har et vidne forklaret, hvordan bilen var ved at påkøre en mand på Bredstrupgade i Randers, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den anholdte 32-årige mand er sigtet for at køre uden førerret og for at have bragt andres liv og førlighed i fare.

Østjyllands Politi forsøger i forbindelse med efterforskningen at fastslå, hvem der har kørt bilen, og hvilke strafbare forhold, der er begået undervejs på turen mellem Mariager og Randers.

Har du set nogle af de nævnte episoder eller andre episoder, hvor Corsa’en med registreringsnummer BW 18414 var involveret, så tag gerne kontakt til Østjyllands Politi via tlf. 114.