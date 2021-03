Solouheld: Fem unge kom til skade

HOBRO:Fem unge mænd kom fredag aften til skade ved et solouheld i krydset mellem Løgstørvej og Rosbjergvej i Hobro. Det oplyser vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi.

Uheldet skete kort efter klokken 22.30, hvor den 18-årige fører af bilen tilsyneladende overså en ubetinget vigepligt i krydset og fortsatte ned ad en skrænt. Her landede bilen på den ene side.

- Fire ud af de fem unge blev fastklemt ved uheldet og måtte hjælpes fri, mens den sidste kom ud ved egen hjælp, siger vagtchefen.

Falck blev tilkaldt for at vende og fjerne bilen, og de fem unge blev kørt på sygehuset, hvor den 18-årige mandlige fører også har måttet afgive en portion blod for at fastslå, om han var påvirket under kørslen. Blodprøven afgives rent rutinemæssigt.

- Jeg kender ikke de unges tilstand, siger vagtchefen lørdag morgen.