Solouheld på motorvej: Bil kastet ind i autoværn

HOBRO:To kvinder kørte fredag aften klokken 18.53 galt i et solouheld på motorvej E45 ved Hobro N, men der skete dog kun materiel skade ved uheldet, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Uheldet skete, da bilens højre hjulpar kom ud i nødsporet, hvorefter der blev taget så hårdt fat for at få den tilbage på kørebanen, at den endte med et fare hele vejen over vejen og køre ind i autoværnet i midterrabatten. Derfra blev den kastet tilbage mod et autoværn ved nødsporet, inden den endte turen i vejens højre vognbane.

Begge kvinderne kom ud af bilen på egen hånd, men blev dog kørt til skadestuen til kontrol.

Det ene spor var kortvarigt spærret, men uheldet medførte ikke de store trafikale forstyrrelser.