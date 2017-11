Sovsen til flæsket slap de godt fra...

HOBRO: Stemningen var til gemytlige drillerier, da borgmester Mogens Jespersen (V) og viceborgmester Leif Skaarup (S) onsdag aften indtog køkkenet i Bies Bryghus' restaurant i Hobro. Menuen stod på stegt flæsk.

De to politiske kombattanter trak i kokkeforklæder - et blåt og et rødt - og lavede den opbagte sovs med persille. Flæsket var forstegt i bradepande og skulle bare have lidt ekstra tid i ovnen.

- Det går jo godt! Jeg kunne da overveje at begynde at lave mad for kommunen, sagde en selvsikker Mogens Jespersen.

- Det får du god tid til fra 1. januar! lød det kækt fra Leif Skaarup, som håber at overtage borgmestertitlen fra årsskiftet.

Kok Hans-Henrik Pedersen betroede, at han for en sikkerheds skyld havde lavet back-up på persillesovsen.

- Men det havde jeg nu ikke behøvet. Sovsen var forrygende! Det er tydeligt, at de har lavet en opbagning før.

- Det lader til, at gæsterne også synes, den var o.k., sagde Hans-Henrik Pedersen.

