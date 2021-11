Spækhugger ligger stadig ud for kysten

ALS:Den spækhugger, der torsdag moren blev observeret på grund ud for kysten ved Haslevgaarde Strand, ligger der fredag morgen stadig. Det oplyser vildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus fra Naturstyrelsen Kronjylland.

Fagfolkene havde ellers håbet på, at det store dyr kunne have fundet vej til havs selv torsdag aften, da tidevandet var på sit højeste, men det er altså ikke sket.

Hvalens rygfinne står stadig op, hvilket betyder, at den stadig er i live, så der er endnu håb om, at den kan komme fri, hvis ellers den ikke er syg eller på anden måde skadet.

Spækhugger Spækhuggeren er en tandhval af delfinfamilien - og er verdens største delfin. Dens latinake navn er Orcinus orca. Spækhuggeren er et rovdyr, der godt kan angribe selv blåhvaler, når de jager i flok, men der har aldrig været rapporteret om angreb på mennesker fra spækhuggere i naturen. Den findes i alle verdens have, og der har i de senere år været en del rapporteringer af spækhuggere i farvandet omkring Skagens Gren. Hannerne kan blive op til 9,5 meter lange og veje op til seks tons, men hunnerne er lidt mindre og bliver op til8,5 meter lange og kan np en vægt på fem tons. Spækhuggeren findes i tre typer hvis levevis er forskellige. Standflokke, vandreflokke og offshore. Kilde: Wikipedia

Torsdag kulminerede højvandet med en vandstand på 37 cm. over normal daglig vande, mens vandstanden ved Als Odde fredag formiddag faktisk er højere - 43 cm. over daglig vande måler DMI vandstanden til kl. 9.45, og prognosen for resten af dagen siger, at fredag aften klokken 20.30 vil vandstanden være 69 cm. over normalen.

Så hvis hvalen har kræfter til at gøre et forsøg, så vil den fredag aften have mindst ifølge DMI's vandstandsmålinger have 28 cm. mere vand under bugen, end den da den formentlig er gået på grund natten mellem onsdag og torsdag.

Sandor Hestbæk Markus oplyser, at man rådfører sig med hvaleksperter i forhold til, hvad man videre vil foretage - eller ikke foretage - sig i forhold til hvalen. P.t. er der ikke taget stilling til, om man vil forsøge en redningsaktion eller lade hvalen ligge og i sidste ende dø på stedet.

Selv hvis spækhuggeren er et rask individ, der er gået på grund ved en fejl, fordi den er kommet for tæt på land, mens den for eksempel har jagtet sæler, så er der grænser for, hvor længe den kan ligge uden at tage skade. Hvaler er ikke bygget til at understørre deres egen vægt i længere tid, og trykket fra kroppen mod bunden kan give dem indre skader, de ikke kan overleve.

Det er særligt et problem for decideret strandede hvaler, hvor hele hvalen er ude af vandet og det er hele dyrets vægt, der trykker; spækhuggeren ved Haslevgaarde Strand ligger stort set helt under vand, og bliver således støttet af opdriften fra vandet - og den risikerer heller ikke at overophede, fordi den bliver kølet af vandet.