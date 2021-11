Spækhugger på grund: Kom for tæt på land

ALS:Det var et uventet og anderledes, og for så vidt ganske spektakulært syn, der mødte sommerhusbeboerne ved Haslevgaarde Strand torsdag formiddag. Også selv om synet umiddelbart ikke synede af så meget.

For ude i vandet på den anden side af de yderste revler stak en sort rygfinne op - en stor sort rygfinne fra en spækhugger. Et eksemplar af verdens største delfin er gået på grund i det lave vand, måske 750-1000 meter fra stranden.

Spækhugger Spækhuggeren er en tandhval af delfinfamilien - og er verdens største delfin. Dens latinake navn er Orcinus orca. Spækhuggeren er et rovdyr, der godt kan angribe selv blåhvaler, når de jager i flok, men der har aldrig været rapporteret om angreb på mennesker fra spækhuggere i naturen. Den findes i alle verdens have, og der har i de senere år været en del rapporteringer af spækhuggere i farvandet omkring Skagens Gren. Hannerne kan blive op til 9,5 meter lange og veje op til seks tons, men hunnerne er lidt mindre og bliver op til8,5 meter lange og kan np en vægt på fem tons. Spækhuggeren findes i tre typer hvis levevis er forskellige. Standflokke, vandreflokke og offshore. Kilde: Wikipedia VIS MERE

Fundet af spækhuggeren er blevet rapporteret til Naturstyrelsen, hvor vildtkonsulent i styrelsens område Kronjylland, Sandor Hersbæk Markus, var den første til at få at vide, at den store hval var gået på grund.

Da Nordjyske snakkede med ham, var spækhuggeren endnu så ny for ham, at han ikke havde haft tid til at danne sig et overblik over, hvad man vil gøre i anledning af, at spækhuggeren er gået på grund. Men den er i live, som den ligger på fast grund i det lave vand - eller var i hvert fald tidligere på torsdagen - fordi Naturstyrelsen havde fået tilsendt en video, hvor man kan se, at hvalen bevæger sig.

- Man kan håbe, at når tidevandet kommer ind, og vandet begynder at stige igen, så kommer den fri og flyder, så den kan komme ud af sig selv, siger vildtkonsulenten.

Han tilføjer, at spækhuggeren ikke behøver være syg, fordi den er trukket så tæt på land, nærmest tværtimod - på den måde adskiller den sig fra andre hvaler, når de strander.

- De kan sagtens finde på at gå så tæt på land for at jage. Nogle spækhuggere har simpelthen specialiseret sig i nærmest at svømme helt op på stranden for at tage sælunger - men det skal jo helst være steder, hvor vandet tæt på stranden er så dybt, at de kan få skubbet sig ud igen, siger Sandor Hersbæk Markus.

Naturstyrelsen vil i løbet af torsdag drøfte med eksperter fra Søfarts- og Fiskerimuseet i Esbjerg, hvad man kan og skal gøre for den strandede hval.