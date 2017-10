Specialisthest trak død ko op af sump

HOBRO: Himmerlands Køre- og Rideforening fik forleden en henvendelse fra en fodermester og naturforvalter i kvide: En død ko skulle trækkes op af sump og op ad fedtede, stejle bakker til et sted, hvor motorkraft og taljer kunne klare resten.

Det fortæller Randi Stub Petersen fra bestyrelsen i Himmerlands Køre- og Rideforening.

Koen afgræssede naturarealer i Bramslev Bakker nær Hobro. Den var skredet ned ad bakken og havde sat sig fast under turiststiens plankebro over sumpområdet ved Valsgaard Bæk. Koen blev savet fri, men var for udmattet til at rejse sig. Trods dyrlægehjælp og fodring døde koen, og den skulle gerne i hel tilstand bringes til alfarvej og afhændes til Daka.

Mester i tømmertræk

Himmerlands Køreforening har flere medlemmer, som har specialiseret sig i tømmertræk, så ved rundringning bød Peter Smed fra Havndal ind med sin lille seje islænder Freja, der er trænet på Peter Smeds eget anlæg med udfordringer til især præcision i udførelse af kommando, samspil og trækkraft.

De har vundet flere konkurrencer og har trukket stammer på 300 kilo. Men Peter Smed tog også en kørehest med for at sikre den nødvendige trækkraft op ad bakke med dødvægt på 400 kilo og tyngdekraftvægt på 700-800 kilo.

Det lykkedes at få koen trukket op, men ikke uden dramatik.

Hesten gled også ned

Lirketeknik fra tømmertræk med kommandoer for skiftende retning måtte anvendes. Hestene skred ud, og Freja tumlede ned ad bakke og sad fast med benene under nogle vindfælder - nogle væltede træer med spidse sidegrene.

Peter Smed smed hurtigt tømmerne og løb ned og satte sig ved Freja, for at hun ikke skulle begynde at splitte sig selv ad. Hun lå tillidsfuldt og roligt, mens der blev skaffet tre mand til at trække træet væk. Op ad bakke igen, spænde for igen, flere udskridninger i pløre, men koen blev til sidst flyttet tilstrækkeligt væk fra sumpområdet og turiststien, til at motorkraft kunne klare den sidste distance op ad bakke.

De to heste lagde sig ned som signal til, at nu var det nok. De blev spændt fra, kørt hjem til god strøelse og ekstra foder og sprang upåvirkede rundt næste dag.

- Vi sender en stor tak til Peter Smed for at demonstrere, at hestekraft stadig kan være nødvendig, siger Randi Stub Petersen.