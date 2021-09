Spidskandidat giver op - ingen andre vil være med

KORUP:- Jeg magter ikke at stå alene med det.

Bo Ritterbusch, tidligere byrådsmedlem for Liberal Alliance, melder fra til kommunalvalget. Han var den eneste person, som havde meldt sig som kandidat til det kommende valg i Mariagerfjord.

- Jeg synes, én kandidat på listen er lige lidt nok. Det er ikke, fordi partiet mangler lokal opbakning. I træskolængder er vi omtrent samme antal medlemmer som tidligere, men de aktive i foreningen er alle selvstændige, som ikke har tid til at gå ind i byrådspolitik, forklarer Bo Ritterbusch.

Det gælder såmænd også ham selv. Han driver landbrug nær Korup ved Hadsund og har nok at se til.

- Og det er jo vores virksomheder, vi skal leve af, siger han.

Bo Ritterbusch blev i 2013 valgt ind i byrådet med 258 personlige stemmer. I alt 768 stemte på LA. I 2017 gik partiet tilbage og fik kun i alt 506 stemmer, heraf 201 personlige til Ritterbusch, der ikke blev genvalgt.

Bo Ritterbusch sad i Mariagerfjord Byråd fra 2013-2017.

Folketingsvalget i 2019 gav Liberal Alliance et hak i tuden med efterfølgende tumult og partilederskifte.

Ville Liberal Alliance have haft en chance for at vinde et mandat i Mariagerfjord Byråd?

- Det har du lige så meget belæg for at gætte på som mig, siger Ritterbusch.

Han stiller i øvrigt op til regionsvalget i Nordjylland.

Liberal Alliance havde på forhånd lavet aftale med Konservative og Kristendemokraterne om valgforbund i Mariagerfjord. Nu er trekløveret blevet til to.

- Man kan da ikke udelukke, at Liberal Alliance alligevel stiller op. Når du skriver din artikel, kan det være, der er nogle af vores medlemmer, som synes, det er for galt og får ild i røven og laver en liste, siger Bo Ritterbusch.

Fristen for at indlevere kandidatlister til det kommende byrådsvalg er 28. september.

Aktuelt er Liberal Alliance repræsenteret i 14 byråd med samlet 15 mandater.