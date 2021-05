Spinkel, lille kvinde slog med jernrør: Så hård blev dommen

HOBRO:Fredag eftermiddag faldt dommen over en 53-årig kvinde fra Hobro, som i flere år har ligget i strid med naboer i en boligopgang på Jernbanegade i Hobro.

Retten i Aalborg dømte kvinden til seks måneders ubetinget fængsel for grov vold.

Forbrydelsen skete 26. marts i år og var kulminationen på måneders og års konflikt om stort og småt i opgangen. En konflikt, der især forpestede forholdet til nærmeste nabo, en 37-årig kvinde.

Da hun kom hjem fra arbejde den pågældende eftermiddag, stormede den 53-årige kvinde pludselig ud fra sin lejlighed bevæbnet med et jernrør. Hun slog naboen adskillige gange på nakke, ryg og ben, inden det lykkedes det skræmte offer at flygte ind i sin lejlighed.

- Jeg troede, hun ville slå mig ihjel, fortalte ofret, da hun vidnede i retten.

Overfaldet har fået alvorlige konsekvenser for den 37-årige. Hun pådrog sig et brud på rygsøjlen og mødte op i retten iført et rygkorset. Hun er fortsat sygemeldt.

Det fremgik også af lægeerklæringer, at der er risiko for varige mén i form af rygsmerter. Hun lider af kronisk hovedpine og har svært ved at koncentrere sig.

- Overfaldet har fyldt alt, både for mine børn og jeg. Min datter er utrolig påvirket og har det skidt. Jeg får sovepiller for at kunne sove. Jeg er bange både på mine egne og mine børns vegne. Jeg er bange for kvinden og for hendes sønner, og de ved jo, hvor jeg bor, forklarede kvinden i retten.

Hun lod forstå, at hun derfor bliver nødt til at finde en anden bolig, også selv om den 53-årige kvinde i nabolejligheden blev smidt ud af boligforeningen få dage efter overfaldet 26. marts.

Lille kvinde slog hårdt

Voldens omfang og konsekvenser stod i kontrast til gerningskvindens fysiske udtryk. Hun er en ganske lille og spinkel kvinde, men bevæbnet med det, der muligvis var et støvsugerrør, kunne hun tilsyneladende gøre skade.

- Hun holdt begge hænder om jernrøret og slog hårdt, sagde ofret.

Den tiltalte havde på ryggen af sin skjorte påtrykt ”Stop psykisk vold”.

Hun nægtede at forklare sig i retten og har heller ikke op til retsmødet ønsket at tale med kriminalforsorgen med henblik på en personundersøgelse.

Hendes forsvarer, advokat Mogens Hebbelstrup, forsøgte at få retten til udsætte selve strafudmålingen for alligevel at få lavet en personundersøgelse, som måske kunne danne grundlag for en betinget straf med samfundstjeneste.

Den 53-årige kvinde har boet i adskillige år i lejligheden i Jernbanegade, men efter voldsepisoden i marts tvang boligforeningen hende ud. Foto: Claus Søndberg

- Min klient har fejlagtigt troet, at kriminalforsorgen var en del af anklagemyndigheden, og derfor ønskede hun ikke at mødes med dem, forklarede han.

Domsmandsretten afviste at udsætte sagen.

Den tiltalte kvinde accepterede at svare på nogle få spørgsmål om sine personlige forhold, og det står klart, at hun har stor mistro til myndigheder. Hun føler sig chikaneret af beboere i opgangen i Hobro og uretfærdigt behandlet af boligforeningen.

- Har du psykiske lidelser eller været i psykiatrisk behandling, spurgte anklager Anne Thyrrestrup.

- Nej, svarede kvinden.

- Jeg har gået hjemme i tre år. Jeg har ingen indkomst og modtager ikke noget fra det offentlige. Men jeg får hjælp af familien.

Krænket ære

Forsvareren plæderede for en betinget straf med samfundstjeneste eller højst to-tre måneders fængsel, men domsmandsretten fulgte anklagerens krav om seks måneders fængsel.

Kvinden blev også dømt for vold mod en anden kvindelig beboer i boligblokken. Hun kom ud i opgangen, da hun hørte uroen, og blev slået med jernrøret på overarmen, da hun afværgede slag fra den vrede kvinde.

Dommen omfatter desuden fire forhold af hærværk. Blandt andet lavede den 53-årige med jernrøret skader på den 37-åriges bil og hendes hoveddør.

Endelig blev hun dømt for æreskrænkelse og ulovlig fotografering af naboen. Kvinden har nemlig en hjemmeside og en Twitter-konto, hvor hun jævnligt har skrevet grove beskyldninger mod naboen og andre beboere.

Stop skriverier!

Da den dømte kvinde var på vej ud af retsalen, formanede dommer Trine Rønhoff Øster hende.

- Du skal stoppe med disse skriverier. Ellers mødes vi her igen, sagde retsformanden.

- Jamen, det gør vi nok, svarede den 53-årige kvinde.

Hun fik 14 dages betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.