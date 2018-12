Spritkontrol: Påvirket 17-årig kørte over for rødt

AARS/HOBRO: Nordjyllands Politi holdt fredag aften spirituskontrol. Fortrinsvis i Himmerland omkring Aars og Hobro. Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Fire bilister blev taget med for meget alkohol i blodet, og de måtte aflevere en blodprøve.

Den ene af spiritusbilisterne gjorde sit til at politiet fattede interesse for ham, da han kørte over for rødt lys to gange.

En ung mand havde lånt en kammerats bil. Der var lige det problem, at den unge mand kun var 17 år og ikke havde noget kørekort.

Herudover kunne politiet også udskrive bøder for en del andre færdselsforseelser. Blandt andet to selesager med børn, der ikke var spændt fast. Foruden en bøde giver forseelsen også en klip i kørekortet.

Samtidig med aktionen mod spiritus kørte der sideløbende en aktion mod Street Race, hvor kørslen foregik fra Aalborg til Horsens i forbindelse med et større arrangement i Horsens.

Der blev ved denne lejlighed noteret 11 billister, der kørte for hurtigt, hvoraf fire står til et klip i kørekortet, fire til en betinget frakendelse og to til en ubetinget frakendelse af kørekortet.