Stak af fra politiet: Hundepatrulje fandt 32-årig i et skur

MARIAGER:En 32-årig mands forsøg på at stikke af fra politiet omkring midnat natten til søndag endte i et skur i en have - hvor han blev fundet af en hundepatrulje.

Godt mudret til efter en flere kilometer lang tur ud over våde marker i nattemørket, fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Det hele startede med, at en patrulje fra Nordjyllands Politi rutinemæssigt ville standse den 32-årige, der kørte ad Hobrovej syd for Mariager Fjord. Manden trak godt nok ind til siden, men da hans bil stod stille, så tog han benene på nakken og forsvandt ud over markerne og ind i mørket.

- Vi får sendt en hundevogn derned, og de begynder at søge derfra, hvor han er løbet fra - altså ud over markerne. De går cirka to kilometer, og så finder de personen i et skur i en have - han sad med mudder godt op ad benene efter den her tur uver over markerne, siger Jesper Sørensen.

Manden var fuld og blev anholdt og taget med for at få taget en blodprøve. Efterfølgende blev den 32-årige, der er fra lokalområdet, løsladt tidligt søndag morgen.